. Почему выставлять отношения напоказ вредно: 3 главных причины

Вадим Карасев

Любовь — очень сильное и поистине сакральное чувство. Оно не нуждается подтверждении и в одобрении окружающих. Когда мы выставляем чувства напоказ, мы этим только вредим себе и своим отношениям. Эксперты в области биоэнергетики и психологии рассказали, как именно.

Существует множество причин расставания двух людей, но выставление чувств и любви напоказ — это то, что многие считают безобидным и даже полезным, но, к сожалению, ошибочно. Вот главные опасности, которые могут подстерегать людей, решивших встать на эту скользкую дорожку.

Активизация врагов и недоброжелателей

Когда два человека тихо и спокойно любят друг друга, не рассказывая об этом никому, у них, как правило очень мало недоброжелателей. Враги появляются тогда, когда формируется зависть, а завистливых людей в мире очень много. По этой причине всем, кто дорожит своими отношениями. Стоит как можно реже рассказывать о подробностях даже друзьям, не говоря уже о совсем посторонних людях.

Стоит также отметить людей с недобрым глазом, которые могут наслать на пару проклятие и порчу просто посмотрев на счастливых людей и начав им завидовать. Если вы не хотите испытать на себе кошмар созависимых отношений, ссор, ругани и измен, ни в коем случае не выставляйте любовь напоказ.

Отсутствие возможности отпустить прошлое

Формирование негатива происходит и в тех случаях, когда человек или сразу оба человека пытаются выставить напоказ отношения ради мести. Такое встречается очень часто, ведь многим хочется отомстить бывшей второй половинке, показав, что теперь все в полном порядке, а новая вторая половинка лучше, чем старая. Это тоже до добра не доводит, ведь в таком случае бывший партнер начинает о себе напоминать все чаще и чаще. Отпустить разрушенные отношения и начать жить заново в таком случае не получится.

Именно поэтому психологи и эксперты в области биоэнергетики настоятельно советуют обходить стороной общение с теми, кто ведет себя подобным образом. Если вы заметили, что ваша вторая половинка пытается пустить пыль в глаза бывшему или бывшей, разрывайте отношения не думая.

Потеря друзей

Люди, которые выставляют напоказ свои отношения, очень сильно раздражают всех вокруг. У них становится все меньше и меньше друзей, потому что мало кому хочется наблюдать за тем, как два человека пытаются получить абсолютно все внимание себе. Влюбленные часто рассказывают интересные и даже интимные истории из совместной жизни просто ради того, чтобы все вокруг ахали и охали, с придыханием их слушали, но в 99% случаев это приводит к обратному эффекту.

Итак, очень важно держать в секрете свою личную жизнь. Это абсолютная истина, с которой очень сложно спорить. Пары, в которых присутствует непреодолимая тяга к демонстрации своих чувств окружающим, уже есть какие-то проблемы, либо же они точно появятся, если не исправить положение и не научиться держать себя в руках. Понятно, что многим хочется заработать побольше лайков в социальных сетях, но вам нужно решить, что для вас важнее — лайки или любовь.