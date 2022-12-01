. Подсчитаны расходы на обслуживание российского госдолга

Вадим Карасев

«Ведомости»: Расходы на обслуживание госдолга России превысили 1 трлн рублей

За девять месяцев текущего года расходы на обслуживание российского госдолга выросли на 237 миллиарда рублей год в году и превысили триллион рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Счетной палаты.

Аудиторы констатировали, что затраты на обслуживание госдолга достигли 5,2 процента от общих бюджетных расходов ( по состоянию на 1 октября — 1,018 триллиона рублей), это выше значений предыдущих лет. Также стало известно, что расходы на обслуживание внутреннего долга выросли на 238,7 миллиарда рублей — до 921 миллиарда рублей (+ 35 процентов). Что касается обслуживания внешнего долга, то траты там сократились на 1,5 миллиарда рублей и составили 96,4 миллиарда рублей (минус 1,5 процента). Объясняя такую тенденцию, в Счетной палате уточнили, что она связана с уменьшением расходов на обслуживание еврооблигаций выпуска «Россия-2030».

В конце ноября премьер-министр России Михаил Мишустин рассказывал, что доходы российского бюджета, несмотря на санкции, за девять месяцев выросли на 10 процентов. Кроме того, указал он, за тот же период удалось сократить объем внешнего госдолга России более чем на четверть.

В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что ненефтегазовые доходы бюджета России сократились почти на четыре процента по итогам девяти месяцев 2022 года Снижение в первую очередь связано с изменением импортных поставок и налоговой базы