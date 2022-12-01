. Полис ОМС преобразится в штрихкод
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Полис ОМС преобразится в штрихкод

Полис ОМС преобразится в штрихкод

При обращении в больницы и поликлиники россиянам больше не понадобится бумажный полис ОМС: этот документ перейдет в цифровой формат. Соответствующие нормы закона от 6 декабря 2021 года №405-ФЗ вступают в силу 1 декабря.

Новая форма документа будет представлять собой «уникальную последовательность символов в машиночитаемой форме». Присваивать код планируют в едином реестре застрахованных лиц в системе ОМС. Хранить документ можно будет, например, в смартфоне.

Полис ОМС — документ, который дает россиянам право на получение бесплатной медицинской помощи. Он позволяет вызывать врача на дом, проходить обследования, лечиться в поликлинике и стационаре.


Теперь полис можно получить как на бумажном носителе, так и в виде штрихкода. При посещении врача достаточно будет предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Кроме того, постановлением Правительства утвержден порядок ведения персонифицированного учета в сфере ОМС. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и страховые медорганизации будут заниматься персонифицированным учетом сведений о застрахованных лицах, а медорганизации — учетом оказанной медицинской помощи. Обеспечивать процесс поможет Государственная информационная система ОМС.


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По материалам: pnp.ru

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