. Потоп и война: известные пророки предсказали гибель Европы

Людям свойственно пытаться заглянуть в будущее. Предупрежден ― значит, вооружен. Некоторые предсказания поражают воображение. Многие пророки говорили об уничтожении Европы. Якобы уже в 21 веке ее ждут природные катаклизмы, которые приведут к жутким разрушениям и массовым жертвам. О том, когда и как исчезнет Европа, говорится в предсказаниях известных пророков.

Пророчество монаха Андрея Климушко о судьбе материка

Польский предсказатель жил и умер еще в прошлом веке, но он видел последние годы Европы. Его видения были жуткими, поэтому он о них старался не говорить. Известно, что он напророчил Польше войну со сторонниками ислама и разрушительный потоп. Увидел монах, что станет причиной катастрофического наводнения — это будут «ракеты с моря». Вся Европа не уйдет под воду, но уцелевшие земли на востоке скатятся в бедность и нищету.

Когда и как исчезнет Европа в предсказаниях Ванги





Гибель цивилизации связана с военными действиями и в предсказаниях болгарской провидицы. Она говорила о появлении проблем у Европы из-за применения химического оружия на восточноевропейских территориях. Ванга предупреждала и о падении звезды в океан. Люди будут умирать от цунами и эпидемий. Европа останется опустевшей и холодной.

Предсказания известного «спящего пророка» Эдгара Кейси

Ключевым для Европы годом был 2020. Провидец говорил, что именно после него там начнутся беды. Целая череда катастроф затронет ее и Америку. Последняя будет расколота на две части. Тяжелее всего придется северной Европе, которая кардинально изменится. Лондон полностью уйдет под воду. Эдгар Кейси считал европейский материк «Новым Вавилоном». Он говорил, что именно там собраны чуть ли не все грехи мира.

Когда и как исчезнет Европа в предсказаниях Бенджамина Парравичини





Аргентинский провидец, живший в прошлом веке, также делился своим жутким прогнозом. Он общался с некими сущностями, которые и рассказали ему о судьбе материка. Европа падет, став жертвой в «окончательном конфликте». В прогнозе говорится, что его инициируют Китай с Россией. Экономическая структура будет полностью разрушена. Обедневшая Европа будет страдать от мощных ливней. Завершением цивилизации провидец назвал падение папского престола.

Алоиз Ирльмайер видел гибель Европы в Третьей мировой войне

Баварский провидец говорил о падении европейской цивилизации из-за масштабных боевых действий. В страны Европы вторгнутся сразу с трех сторон. В Третьей мировой войне будет использовано множество видов оружия:

бактериологическое;

химическое;

новая бомба, создающая эффект «водяной стены».

Последняя будет настолько высокой, что поднимется выше самых высоких европейских башен. Страшное землетрясение приведет к разрушению трех крупных городов Великобритании. Завалы останутся под водой.

Видел провидец, что Европа будет окутана тьмой. Трое суток люди не будут выходить на улицу, боясь заразиться радиацией. Много людей умрут, погибнет весь скот. Растения также будут отравлены. Климат навсегда изменится. Первые три месяца будут самыми тяжелыми, но потом люди привыкнут к новым условиям.