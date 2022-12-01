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Предприятия «Роснефти» стали победителями всероссийского экологического конкурса

Предприятия «Роснефти» стали победителями всероссийского экологического конкурсаПредприятия «Роснефти» победили в конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России»

Предприятия «Роснефти» — Ангарская нефтехимическая компания, Сызранский НПЗ, Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ и «Самотлорнефтегаз» вошли в число победителей XVIII Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России-2022». Победа в престижном экологическом конкурсе подтверждает эффективность природоохранных мероприятий, реализуемых на предприятиях компании, и свидетельствует о признании их достижений на экспертном уровне.

Ангарская нефтехимическая компания (АНХК) в рамках программы углеродного менеджмента реализует мероприятия, направленные на сокращение потребления энергоресурсов и выбросов в окружающую среду. Организация данных мероприятий позволит снизить потребление условного топлива на 40,3 тысячи тонн ежегодно и тепловой энергии свыше 377 тысяч гигакалорий ежегодно. По итогам 2021 года объемы выбросов в атмосферу сократились на 15 процентов.

Приоритетное направление экологической программы АНХК — рациональное использование водных ресурсов. На очистных сооружениях предприятия производится очистка всех сточных вод города Ангарска и его промышленных предприятий. Сточные воды проходят механическую, биологическую, дополнительную доочистку и ультрафиолетовое обеззараживание.

Куйбышевский НПЗ за последние несколько лет снизил нагрузку на атмосферный воздух в 2,5 раза благодаря переводу установок завода на природный газ, запуску в эксплуатацию новых установок и замене устаревшего оборудования, оснащению резервуаров герметичными понтонами и другим природоохранным мероприятиям.

В результате реконструкции водовода, блоков оборотной воды и увеличению доли оборотной воды в технологическом процессе Куйбышевский НПЗ сократил забор воды из природных источников на 20 процентов.

На предприятии ведется реконструкция очистных сооружений, в ходе которой будет внедрена технология максимально глубокой очистки воды с помощью мембранного биореактора.

Круглосуточный мониторинг окружающей среды осуществляют лаборатории воздушной среды и сточной воды, три стационарных поста и мобильная станция. Высокотехнологичное оборудование позволяет проводить около 20 тысяч анализов атмосферного воздуха ежемесячно. Полученные данные транслируются на мониторе на одной из главных транспортных развязок города Самары.

Новокуйбышевский НПЗ реализует комплексную экологическую программу, приоритетными направлениями которой являются снижение выбросов в атмосферу, повышение эффективности работы очистных сооружений и блоков оборотного водоснабжения, обращение с отходами, снижение воздействия на почвы. За последние 10 лет завод снизил негативное воздействие на окружающую среду на 40 процентов. В том числе за последние 5 лет на 26 процентов снижено количество выбросов в атмосферу, на 40 процентов — объем сточных вод и на 45 процентов — количество образования отходов.
Новокуйбышевский НПЗ проводит активную работу по привлечению школьников и студентов к экологическим мероприятиям, в рамках которой предприятие заключило соглашение о развитии эковолонтерства с Самарским государственным техническим университетом. Проведено более 10 совместных экомероприятий. Также при поддержке НКНПЗ в городе Новокуйбышевске проведено масштабное озеленение четырех скверов в густонаселенных микрорайонах города.

«Самотлорнефтегаз» стал победителем в номинации «Лучшая экологически ответственная компания в нефтегазодобыче». Суммарные инвестиции «Самотлорнефтегаза» в мероприятия по рекультивации земель исторического наследия, накопленного в советский период, за 7 лет составили около 4 миллиардов рублей. За этот период предприятие восстановило более 1,5 тысячи гектаров нарушенных в прошлом земель. Значительно снизить воздействие на окружающую среду позволяет безамбарный метод бурения, исключающий этап накопления отходов.

За последние пять лет «Самотлорнефтегаз» выпустил в акватории северных рек более 11 миллионов мальков ценных видов рыбы. Предприятие поддерживает региональную программу «Сохранение сибирского осетра» национального проекта «Экология». В рамках этой программы в 2022 году в сибирские водоемы выпущено около 1,3 миллиона мальков ценных видов рыб.

Также «Самотлорнефтегаз» реализует проект по возрождению таёжных лесов. Одно из последних экологических мероприятий в этом направлении — высадка 350 тысяч саженцев сибирского кедра и сосны в Нижневартовском районе.

На Сызранском НПЗ строительство новых технологических объектов ведется параллельно с развитием объектов природоохранного назначения. В их числе – реконструкция сооружений биологической очистки стоков. В 2022 году на объекте начат монтаж оборудования аэрационной системы. В результате модернизации здесь будет внедрена технология мембранного биореактора, сочетающая преимущества биологического и ультрафильтрационного процессов. Это позволит обеспечить глубокую очистку стоков от органических и минеральных загрязняющих веществ с эффективностью 99 процентов.

На предприятии ведется модернизация систем блокооборотного водоснабжения. За последние четыре года Сызранский НПЗ сократил забор волжской воды на 12 процентов, уровень использования оборотной воды на предприятии достиг почти 95 процентов, сбросы загрязняющих веществ в водоем сократились на 13 процентов. С целью сокращения выбросов в атмосферу технологические установки завода переведены с жидкого топлива на природный газ, ведутся работы по оборудованию резервуаров герметичными понтонами. По итогам 2021 года Сызранский НПЗ направил на природоохранную деятельность более 1,8 миллиарда рублей.

На всех предприятиях НК «Роснефть» активно внедряются элементы системы «зелёный офис», в том числе электронный документооборот и раздельный сбор отходов. Ведется работа по восполнению водных биоресурсов. По программе корпоративного волонтерства сотрудники предприятий проводят экологические уроки в общеобразовательных учреждениях.
Работники дочерних обществ компании — активные участники всероссийских экологических акций «Кедры России», «Вода России», «Зелёная весна», «Час Земли». В 2022 году более 15 тысяч сотрудников предприятий «Роснефти» провели очистку берегов в 44 регионах деятельности Компании в рамках акции «Вода России». В общей сложности за пять месяцев проведения акции собрано более 180 кубометров мусора. Отсортированный пластик отправлен на вторичную переработку.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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