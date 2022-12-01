. Продюсер Warner Bros. рассказал о статусе работы над спин-оффом «Гарри Поттера»

Вадим Карасев

Глава Warner Bros. TV Данги рассказала о статусе работы над спин-оффом «Гарри Поттера»

Глава Warner Bros. TV Ченнинг Данги рассказала, что у студии есть большой интерес к созданию спин-оффа по мотивам серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Ее слова передает Variety.

Данги заявила, что в настоящий момент о предстоящем сериале ведется ряд переговоров. «У нас есть серьезные намерения [создать спин-офф], и сейчас мы ведем переговоры на этот счет», — отметила продюсер, говоря о статусе работы над проектом.

Данги подчеркнула, что фанаты готовы к продолжению франшизы о волшебнике. «Аудитория готова, она хочет двигаться дальше, так что теперь нам остается только выяснить, какой следующий шаг будет правильным», — добавила Данги.

Команда Warner Bros. TV ранее уже работала над спецэпизодом «Возвращение в Хогвартс», выпущенного к 20-летию с выхода фильма «Гарри Поттер и философский камень», и викториной «Турнир домов в Хогвартсе», ведущей которой выступила актриса Хелен Миррен.

Ранее сообщалось, что писательница Джоан Роулинг и Warner Bros. начали работу над спин-оффом «Гарри Поттера». Отмечалось, что автор провела переговоры с представителями студии.