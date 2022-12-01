. Прокуратура Нидерландов отказалась подавать апелляцию на решение по делу MH17

Вадим Карасев

Прокуратура Нидерландов не подаст апелляцию на решение Гаагского суда по делу MH17

Прокуратура Нидерландов считает окончательным решение Гаагского суда по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17 в 2014 году. В связи с этим апелляцию на решение суда подавать не будут, пишет Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

Таким образом, приговор становится окончательным, отмечает агентство.

По итогам заседания 17 ноября суд в Гааге заочно приговорил Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению, признав их виновными в гибели 298 людей, находившихся в самолете. При этом одного из четырех обвиняемых по делу — Олега Пулатова — суд признал невиновным. В суде объяснили: установить, что Пулатов был причастен к применению зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», невозможно.

Именно запуск ракеты сочли причиной крушения самолета. Общую компенсацию родственникам жертв крушения оценили в 16 миллионов евро.