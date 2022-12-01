. Россиянам посоветовали закрыть банковские счета одного вида

Вадим Карасев

«Прайм»: юрист Гусятников посоветовал россиянам закрыть неиспользуемые банковские счета

Неиспользуемые банковские счета следует закрыть, так как нередко за их обслуживание берут комиссию. Об этом рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников в беседе с агентством «Прайм».

Юрист напомнил, что такая информация должна быть прописана в договоре, на основании которого открывался счет. Если установлено мобильное приложение, клиент может сразу обнаружить задолженность, подчеркнул Гусятников. Помимо этого, не стоит забывать, что к каждой пластиковой карте привязан определенный счет в банке.

«Если вы заблокировали и выбросили карту за ненадобностью, это совсем не означает, что этот счет будет закрыт. Там точно также может появиться задолженность», — посоветовал специалист.

Ранее кандидат экономических наук и заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве России Валерия Минчичова напомнила россиянам о способах получения пассивного дохода. По словам экономиста, необходимо в том числе и уметь экономить.