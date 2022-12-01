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Россиянка била внука крышкой от кастрюли и ставила на горох

Россиянка била внука крышкой от кастрюли и ставила на горохВ Хабаровске женщина била внука крышкой от кастрюли и ставила на горох

В Хабаровске 51-летняя женщина избивала внука крышкой от кастрюли и ставила на горох. Об этом сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах.

«Она била внука крышкой от кастрюли, ставила на горох, систематически оскорбляла, в том числе матом, и унижала. Истязания она объяснила тем, что испытывает ненависть ко всему мужскому полу», — сообщил собеседник издания.

По его данным, женщина жила вместе с дочерью и ее двумя детьми. Россиянка любила внучку, а 10-летнего внука, напротив, била и оскорбляла. Издевательства над ребенком продолжались около двух лет, иногда женщина выпивала.

Мать мальчика знала о происходящем, на зарабатывала деньги на семью. Об избиениях узнали сотрудники правоохранительных органов, когда ребенок пришел в школу со следами побоев. Мальчик рассказал педагогам о происходящем, а те сообщили об этом в подразделение по делам несовершеннолетних.

В региональном управлении Следственного комитета (СК) сообщили, что жительницу Хабаровска признали виновной, и подчеркнули, что женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение насильственных преступлений.

Официальный представитель прокуратуры Хабаровского края Анна Исаева доложила, что суд назначил россиянке наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, но приговор пока в законную силу не вступил.

Ранее в Ульяновской области отчим месяц избивал свою двухлетнюю падчерицу и ее мать. После истязаний россиянка с ребенком попали в больницу российского региона, а мужчина — скрылся.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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