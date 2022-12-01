Россиянка Ева Элфи завоевала титул самой популярной порноактрисы в мире: "Все благодаря вам!"
25-летняя уроженка Омска Ева Элфи сообщила своим подписчикам радостную новость. Девушка заняла на сайте PornHub первую строчку в рейтинге звезд видео для взрослых.
Юлия Романова, более известная под своим "творческим" псевдонимом Ева Элфи, поделилась в своем Telegram-канале эмоциями по поводу неожиданной новости.
По словам Евы Элфи, 4 года назад у нее была мечта доказать миру, что "у любви нет стандартов", и каждая девушка может стать успешной моделью.
"Спасибо всем за невероятные эмоции и поддержку. Я здесь только из-за вас и только для вас", - заключила порноактриса.
Ева Элфи рассказала, как превратилась в порнозвезду
В Youtube-шоу "Без души" Ева Элфи ранее призналась, что мысли пойти в порно впервые пришли в голову ее парню.
Сперва перебравшаяся из Омска в Москву девушка была СММщицей, однако ее уволили из-за того, что она не выходила на работу. Какое-то время Ева зарабатывала съемками в сериалах.
В порноиндустрии девушка оказалась после эротических съемок с участием ее партнера. Молодой человек Евы впоследствии предложил ей сделать со сводной сестрой первый самостоятельный ролик, ставший в итоге популярным на PornHub.