. Россиянка Ева Элфи завоевала титул самой популярной порноактрисы в мире: "Все благодаря вам!"
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Россиянка Ева Элфи завоевала титул самой популярной порноактрисы в мире: "Все благодаря вам!"

Россиянка Ева Элфи завоевала титул самой популярной порноактрисы в мире: "Все благодаря вам!"

25-летняя уроженка Омска Ева Элфи сообщила своим подписчикам радостную новость. Девушка заняла на сайте PornHub первую строчку в рейтинге звезд видео для взрослых.

Юлия Романова, более известная под своим "творческим" псевдонимом Ева Элфи, поделилась в своем Telegram-канале эмоциями по поводу неожиданной новости.


Боже мой! Я не могу поверить, что это реально! Я стала топ-1 порноактрисой в мире. Все благодаря вам! 

По словам Евы Элфи, 4 года назад у нее была мечта доказать миру, что "у любви нет стандартов", и каждая девушка может стать успешной моделью.

"Спасибо всем за невероятные эмоции и поддержку. Я здесь только из-за вас и только для вас", - заключила порноактриса.

Ева Элфи
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В Youtube-шоу "Без души" Ева Элфи ранее призналась, что мысли пойти в порно впервые пришли в голову ее парню.

Он говорит: "Мне кажется, ты вообще круто выглядишь и ты могла бы себя попробовать на вебкаме". Я такая: "Ну нет, вебкам — это не мое".

Сперва перебравшаяся из Омска в Москву девушка была СММщицей, однако ее уволили из-за того, что она не выходила на работу. Какое-то время Ева зарабатывала съемками в сериалах. 

В порноиндустрии девушка оказалась после эротических съемок с участием ее партнера. Молодой человек Евы впоследствии предложил ей сделать со сводной сестрой первый самостоятельный ролик, ставший в итоге популярным на PornHub. 

Он мне говорит: "Ты мне нравишься как девушка, но ты мне еще нравишься как порноактриса, и я бы на тебя посмотрел в black".
Ева Элфи
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По материалам: uposters.ru

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