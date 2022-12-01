. Российский блогер дал советы желающим добиться успеха в соцсетях
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российский блогер дал советы желающим добиться успеха в соцсетях

Российский блогер дал советы желающим добиться успеха в соцсетяхБлогер Артур Базинян посоветовал удивлять пользователей, чтобы добиться успеха в TikTok

Блогер, шоумен, бывший участник КВН Артур Базинян дал советы россиянам, желающим добиться успеха в социальных сетях. В беседе с News.ru он рассказал, каким правилам начинающим блогерам необходимо следовать, чтобы стать популярными в сети.

Шоумен отметил, что раньше блогеры могли легко набирать аудиторию, но сегодня, чтобы привлечь внимание пользователей, их нужно уметь удивлять. «Трендовые звуки и милая внешность (есть исключения — фрики и красивые тиктокеры) сейчас не сильно работают. (...) Если ты поешь — снимай, как поешь, но подойти нужно с фантазией. Например, сначала делаешь вид, что не умеешь петь, а потом поешь красиво», — порекомендовал он.

Еще одним условием успеха в соцсетях Базинян назвал четкое понимание своей ниши. Так, если блогер снимает ролики про спорт, то алгоритмы соцсетей будут рекомендовать его аудитории, которая любит спорт, а если поет — аудитории, которая любит песни, пояснил эксперт.

Важно выкладывать ролики на постоянной основе, подчеркнул Базинян. По его словам, начинающим блогерам нужно публиковать по два-три ролика в день, так как тогда у них будет больше шансов попасть в топ и рекомендации. «Если ты раз в неделю будешь что-то выкладывать, у тебя мало шансов на продвижение видео», — уточнил он.

Базинян добавил, что блогер, который соблюдает все эти правила и при этом имеет очень интересный контент, за год-полтора может набрать один миллион подписчиков.

Ранее исследовательский холдинг «Ромир» опубликовал рейтинг самых влиятельных блогеров России. Первое место в списке заняла журналистка и телеведущая Ксения Собчак. В топ-10 также попали журналист Илья Варламов, блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, и тиктокер Даня Милохин.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Российский блогер дал советы желающим добиться успеха в соцсетях
Российский блогер дал советы желающим добиться успеха в соцсетях
МИД России осудил резолюцию Германии о «геноциде украинского народа»
МИД России осудил резолюцию Германии о «геноциде украинского народа»
Это не просто шоколад, а целое произведение искусства
Это не просто шоколад, а целое произведение искусства
В Великобритании объяснили, почему "план Маршалла" не сработает на Украине
В Великобритании объяснили, почему "план Маршалла" не
Спрос на звезд на новогодних корпоративах в России упал
Спрос на звезд на новогодних корпоративах в России упал
Гороскоп от Павла Глобы на 1 декабря 2022 года: сосредоточьтесь на текущих вопросах
Гороскоп от Павла Глобы на 1 декабря 2022 года: сосредоточьтесь на
Сюрприз: 2 игры сегодня неожиданно добавили в подписку Game Pass
Сюрприз: 2 игры сегодня неожиданно добавили в подписку Game Pass
В России резко вырос спрос на один вид техники
В России резко вырос спрос на один вид техники
Обнаружена рекордно далекая сверхмассивная черная дыра, поглощающая звезду
Обнаружена рекордно далекая сверхмассивная черная дыра, поглощающая
Боец ММА Александр Шлеменко рассказал об отношении дагестанцев к русским
Боец ММА Александр Шлеменко рассказал об отношении дагестанцев к
Вдова Юрия Шатунова перестала слушать его песни
Вдова Юрия Шатунова перестала слушать его песни
Татьяна Лютаева удивила потухшим взглядом и дряблой кожей
Татьяна Лютаева удивила потухшим взглядом и дряблой кожей

Топ на сегодня

Цены на газ в Европе резко выросли
Цены на газ в Европе резко выросли
Блюда и десерты, которые были названы в честь реальных людей (13 фото)
Блюда и десерты, которые были названы в честь реальных людей (13 фото)
Раскрыты миллиардные траты Европы на российский СПГ
Раскрыты миллиардные траты Европы на российский СПГ
Инфляция в Европе замедлилась впервые за полтора года
Инфляция в Европе замедлилась впервые за полтора года
League of Legends, Valorant и другие игры Riot Games появились в Microsoft Store
League of Legends, Valorant и другие игры Riot Games появились в

Еще по теме

«Химический здоровяк» Терешин вновь поразил поклонников: «Не сплю, не ем, не занимаюсь»
Россиянам дали советы по защите соцсетей от взлома
Ученые назвали 4 фактора для достижения успеха
Маловато работаете: Греф посчитал соответственным для студентов 18-часовой рабочий день