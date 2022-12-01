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Российский миллиардер получил гражданство Хорватии

Российский миллиардер получил гражданство ХорватииМиллиардер Василий Анисимов получил гражданство Хорватии

Миллиардер Василий Анисимов, владеющий девелоперской компанией Coalco International, получил гражданство Хорватии. Уведомление он подал в Регистрационную палату Великобритании.

Бизнесмен 26 сентября также направил заявление о смене основного места жительства. Согласно документу, он проживает в Швейцарии. Ранее Анисимов был президентом федерации дзюдо России. Также он является совладельцем британской Degevol UK LTD.

Ранее миллиардер из списка Forbes Рубен Варданян решил отказаться от российского гражданства ради Нагорного Карабаха.

В октябре бизнесмен и основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков отказался от российского гражданства. Свое решение он объяснил несогласием с политикой российских властей. В частности, бизнесмен осудил военные действия на Украине. При этом Тиньков заявил, что считает себя патриотом и «настоящим героем» России.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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