. Сати Казанова назвала бывшего говнюком

Певица Сати Казанова жестко опустила бывшего ухажера. Не утихает скандал между Сати Казановой и Алексеем Кабановым, у которых во время участия в проекте «Фабрика звезд» был роман. Долгое время артисты не ворошили прошлое, однако этим летом певица неожиданно вспомнила об экс-избраннике. Правда, ничего обидного в адрес Алексея она не говорила, лишь отметила, что до свадьбы у них дело так и не дошло. Кабанова слова Казановой почему-то задели, и он решил прояснить ситуацию. Певец объявил, что коллега ему изменила, и намекнул, что Сати не отличалась приличным поведением, поэтому так долго не могла выйти замуж. 40-летняя артистка оскорбилась и обрушила волну негодования на бывшего возлюбленного, обвинив его в пьянстве и мелочности.«Леша не выпившим не бывает. Мне кажется, это определенная травма молодого человека. Потому что я его отвергла. Но это не делает чести мужчине, который так выражается. Я могла бы много нелицеприятных вещей о нем рассказать, но не буду. Просто понимаю, чем он руководствуется. Это обида, определенная боль. Он говнюк. Так делают только мелочные обиженные мальчики», — заявила Казанова в интервью Лауре Джугелия. Певица подчеркнула, что тогда была молода и не относилась серьезно к роману, завязавшемуся на «Фабрике звезд», чем и обидела Кабанова. К слову, певец успел прокомментировать слова Сати о своей алкогольной зависимости и решился на еще одно оскорбление. «Что думаю по поводу того, что я алкоголик? У меня тут жена стоит над ухом и запрещает мне участвовать в такой баталии. Так что ничем помочь не могу и пока без комментариев. И вообще, мне без разницы, что говорит эта женщина с маразмом», — цитирует Алексея портал Woman.ru.