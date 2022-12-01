Вадим Карасев

Сбер выбрал 9 лучших молодежных бизнес-проектов и стартапов в области ИИ

1 декабря в Москве состоялся демо-день акселерационных программ Сбера для молодежи и стартап-проектов в сфере искусственного интеллекта. На нем свои технологические стартапы представили 20 команд школьников и студентов из молодежных акселераторов Сбера и 10 разработчиков в сфере искусственного интеллекта, которые получили гранты Фонда содействия инновациям в ходе федерального проекта «Искусственный интеллект», центром компетенций которого является Сбер. С приветственным словом к гостям и участникам демо-дня обратился председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В экспертное жюри вошли президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Григорий Борисенко, заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец, Вице-президент, директор департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максим Еременко, вице-президент VK по технологиям искусственного интеллекта Андрей Калинин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова, генеральный директор венчурного клуба «Синдикат» Анна Морозова и инвестиционный директор TMT Investments Леван Кавтарадзе.

«Самое главное в любом бизнесе — это вы, ваша креативность, ваша уверенность в том, что всегда, в любой ситуации можно заработать. Если вы поставите себе планку, например, в тысячу процентов годовых, то как минимум сто процентов вы точно заработаете. Нет ничего неисполнимого в бизнесе, особенно если вы прошли через наши молодежные акселераторы Сбера», — отметил Герман Греф.

Эксперты оценили выступления участников демо-дня и определили 9 команд-победителей.

В школьном акселераторе победили:

• Inwors — веб-приложение для оцифровки технических планов в 3D, г. Москва;

• Rostok — биоурны для праха домашних животных с системой высадки саженцев, г. Сургут;

• Будь рядом! — украшения по отслеживанию местоположения больного с оповещением в приложении, г. Омск.

В студенческом акселераторе победу одержали:

• Labmein — нанороботы для лечения атеросклероза и тромбоза, г. Москва;

• SPAWN — технология переработки целлюлозосодержащих отходов при помощи грибов, г. Санкт-Петербург;

• SnackSack — платформа для продажи хороших продуктов, у которых скоро истечет срок годности, г. Москва.

В ИИ-треке лучшими стали:

• Альфасейсмика — геофизические методы неразрушающего контроля зданий и сооружений, г. Новосибирск;

• Sherpa RPA — платформа роботизации рутинных бизнес-процессов, г. Астрахань;

• Polyptron — алгоритм компьютерного зрения для распознавания новообразований в нижних отделах ЖКТ, г. Челябинск.

Лауреаты молодежных акселераторов разделили денежные призы, которые смогут потратить на приобретение техники для дальнейшей работы над своими стартапами. Студенческая команда Labmein также получила грант от Moscow Seed Fund.

Лучшие ИИ-проекты, а также студенческий стартап Маркер, ассистент для письма на основе ИИ, — получили гранты на использование в своей работе вычислительных мощностей суперкомпьютера Кристофари. Школьники получат дополнительные баллы к ЕГЭ и другие льготы при поступлении в вузы в 2023 году.

Кроме того, школьный стартап LearnControl — приложение для детей, которое контролирует экранное время и поощряет за саморазвитие, был отмечен Российским обществом «Знание», ему было предложено быть интегрированным в экосистему Общества. В этом году РО «Знание» выступило партнером просветительского трека по направлениям: наука и технологии, естественные науки, медицина, образование, социальная сфера, культура и искусство.

Демо-день прошел в формате технологического XR-шоу: участники презентовали свои стартапы в виртуальных мирах, созданных специально для мероприятия командой Sber AR/VR Lab.

В этом году через молодежные акселераторы Сбера прошли 55 тысяч человек. Средний возраст участников — 16–19 лет. Больше всего заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Нижегородской и Воронежской областей, Чувашской Республики. Несколько месяцев участники изучали предпринимательство и создавали MVP (Minimum Viable Product) собственных продуктов под руководством наставников и менторов.

Уже принимаются заявки на участие в новом сезоне. Оба акселератора — для школьников, учащихся колледжей и техникумов и для студентов, аспирантов и научных сотрудников — бесплатны. Они проводятся онлайн, участвовать могут не только россияне, но и граждане стран СНГ.

