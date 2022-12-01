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Сообщение о ремонте танков за счет мобилизованных оказалось недостоверным

Сообщение о ремонте танков за счет мобилизованных оказалось недостовернымСообщение о ремонте танков и БТР за счет мобилизованных оказалось недостоверным

Сообщение о ремонте танков и БТР за счет мобилизованных оказалось недостоверным. Ранее об этом написало издание «Сибирь.Реалии» (внесено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов).

В публикации сообщалось, что российские военнослужащие, призванные в рамках частично мобилизации и принимающие участие в спецоперации на Украине, вынуждены ремонтировать танки и бронетранспортеры (БТР) за свой счет.

В материале приводились слова некоего Федора, который был мобилизован в Забайкальском крае. По его словам, боевые машины, которые были предоставлены призванным на службу россиянам, были старыми и находились в плохом состоянии. В результате многие военнослужащие были вынуждены самостоятельно закупать инструменты и запчасти для ремонта техники из своих собственных средств.

Кроме того, по словам собеседника издания, мобилизованным также приходилось самостоятельно учиться приводить технику в порядок и покупать необходимые инструкции в интернете. В частности, в статье демонстрировался скриншот с чеком якобы на покупку пособия для ремонта БТР, который был предоставлен Федором.

На показанном чеке можно увидеть, что товар якобы был приобретен на платформе Plati.Market у продавца «воен-инфо». При этом в действительно на указанного площадке ни продавца с таким наименованием, ни подобного пособия нет. Кроме того, можно заметить, что счет был выставлен и оплачен в долларах США, что сейчас затруднительно.

Кроме того, в действительности в ремонте и восстановлении военной техники в ходе спецоперации обычно задействуются специальные ремонтно-восстановительные батальоны. Подобные батальоны обладают мобильностью и могут быть развернуты на любой локации. При этом условия работы таких временных цехов не уступают заводским. Помимо военнослужащих, обладающих необходимым опытом, к ремонту танков и БТР также привлекаются представители заводов-изготовителей.

В материале не указываются личные данные источника информации, в том числе его фамилия и звание, что также может свидетельствовать о недостоверности сообщенных им данных.

Публикация получила ограниченное распространение в СМИ. В частности, помимо портала «Сибирь.Реалии», аналогичны материал разместило издание The Insider (внесено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов). Кроме того, ограниченные сообщения на эту тему появлялись на страницах пользователей соцсетей.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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