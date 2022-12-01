. Состоялся релиз Warhammer 40,000: Darktide, игра уже доступна в Game Pass

Вадим Карасев





Сегодня состоялся долгожданный релиз кооперативного экшена Warhammer 40,000: Darktide на PC. Сразу после релиза игра добавлена в подписку PC Game Pass, и она уже доступна.

Warhammer 40,000: Darktide

Отбейте город Терциум от полчищ кровожадных врагов в напряженном и брутальном шутере. Warhammer 40,000: Darktide — новая кооперативная игра от удостоенной наград команды создателей серии Vermintide.

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К релизу разработчики представили новый трейлер Warhammer 40,000: Darktide, который можно видеть ниже.

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Напомним, Warhammer 40,000: Darktide сейчас вышла на PC, но ее релиз запланирован и на приставках Xbox Series X | S. На данный момент разработчики не уточняют, когда именно проект появится на консолях, но на Xbox игра тоже будет добавлена в подписку в день релиза.