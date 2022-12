. Стал известен размер The Callisto Protocol на Xbox, стартовали предзагрузки

Вадим Карасев





Стартовали предварительные загрузки ожидаемого хоррора The Callisto Protocol на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Игра выходит уже завтра — 2 декабря, и покупатели проекта по предварительному заказу уже могут ее скачать, чтобы получить доступ к игре в первые часы после релиза.

В зависимости от платформы, игра The Callisto Protocol потребует на Xbox One и Xbox Series X | S разное количество свободного места. На Xbox One потребуется загрузить 28,35 Гб, а на Xbox Series X | S это 44,71 Гб. Игра оптимизирована до Xbox Series X | S, при этом стоимость версии для Xbox Series X | S выше ($69,99 за базовый вариант игры).

Напомним, рецензии на The Callisto Protocol выйдут только завтра, в день релиза проекта. Пока на игру опубликовали только одну рецензию, и в ней проекту присвоили высший балл.

Watch this video on YouTube