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Сын Тимати и Анастасии Решетовой считает себя слабым

Сын Тимати и Анастасии Решетовой считает себя слабым
Модель Анастасия Решетова поделилась проблемами с сыном от Тимати. Обладательница титула «Первая вице-мисс Россия-2014» родила первенца, находясь в отношениях с Тимати. После расставания с рэпером Анастасия воспитывает сына одна. Молодая мать рассказала о проблеме Ратмира, которую ей не удается решить. Решетову расстраивает реакция малыша в определенных ситуациях. Ведущая проекта «Ты – топ-модель» обнародовала видео с Ратмиром. Сын музыканта и модели предстал в белой футболке и черных спортивных брюках. Малыш собирал кубики. В какой-то момент его конструкция рухнула. Ратмир рассердился и разбросал кубики по полу. Ребенок едва не расплакался. Анастасия объяснила, в чем причина ее опасений.
«Я засняла именно тот момент, когда он расстраивается из-за маленькой неудачи. На мой взгляд, крайне важно с маленьких лет воспитывать в ребенке упорство, усидчивость и здоровое отношение к неудачам», — указала Решетова. Модель посетовала, что Ратмир уже усвоил такую линию поведения в трудных ситуациях. «Часто слышу: «Мама, я не смогу. Мама, я слабый. Мама, я не умею». Нам явно будет о чем поговорить с ним сегодня», — отметила экс-избранница музыканта.
# Шоу-бизнес Решетова Анастасия
По материалам: z-aya

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