. Татьяна Лютаева удивила потухшим взглядом и дряблой кожей

Фото звезды фильма «Гардемарины, вперёд!».57-летней актрисы Татьяны Лютаевой без фильтров и макияжа обсуждают в Сети. Татьяна Лютаева поделилась новым снимком, который поклонники актрисы назвали пугающим. На свежем снимке Татьяна продемонстрировала, как выглядит без грима. Похоже, что ей катастрофически не хватает времени для отдыха. Глядя на фото, становится понятно, что в жизни актрисы сейчас проходит не самый легкий период. Лютаева никак не стала комментировать опубликованный кадр. Акцент при съемке звезда кино сделала на своей татуировке с надписью «свобода» на английском языке. Видимо, это посыл для тех, кто в курсе событий в жизни Татьяны.Стоит отметить, что раньше актриса неизменно радовала публику свежим видом. Она регулярно посещала салоны красоты и тестировала новые процедуры по омоложению, но теперь вопросы внешнего вида её будто перестали интересовать. Если раньше 57-летняя актриса всегда выглядела моложе своих лет, то сейчас этот эффект пропал. Фанаты стесняются спрашивать, что стало причиной таких резких перемен во внешности Лютаевой. Напомним, что Лютаева сейчас редко посещает светские мероприятия и предпочитает провести вечер дома с внуками, а не в компании звезд шоу-бизнеса. Дочь актрисы Агния Дитковските осенью прошлого года стала многодетной мамой. Она воспитывает сына от брака с Алексеем Чадовым, дочку Нику от другого романа и ребенка от своего нынешнего мужа Богдана Панченко.