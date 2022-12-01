. Тодд Говард раскрыл новые детали про Starfield: что он рассказал об игре

Вадим Карасев





Тодд Говард дал интервью Лексу Фридману, где он поговорил об играх в разработке. Тодд объяснил свою позицию по эксклюзивности Starfield для Xbox, прокомментировал состояние новой The Elder Scrolls VI, раскрыл некоторые детали об игре про «Индиану Джонса».

Кроме того, Тодд Говард ответил на отдельные вопросы по игре Starfield. Основные тезисы из его ответов приводим ниже:

Звездные системы будут поделены на уровниУ игроков не будет возможности застрять в космосе без топлива. Как говорит Говард, такая возможность может появиться в хардкорном режиме выживания в будущем.Различные скафандры будут иметь баффы на газы/токсичность/температуру. Будет полезно их менять, в зависимости от того, на какую планету вы отправитесь.Подтверждено наличие в игре роботов-врагов. Однако, сама игра «о людях».У главного героя будут спутники, которые разным образом реагируют на те или иные события и действия.Мир генерируется тайлами, как в обычных играх Bethesda. Они сделали эти плитки похожими на реалистичные пейзажи, соединили их вместе, а затем обернули ими планету.Тодд говорит, что они могли бы сделать больше, чем 1000 планет, но решили установить ограничение из-за «особого отношения к каждой из них».В космопортах можно будет наблюдать прибытие и отправку других кораблей.

В том же интервью Тодд Говард отметил, что Starfield — это игра, которая «продает платформу», поэтому Bethesda стремится сделать действительно качественный проект и не спешит с его выпуском.

Watch this video on YouTube