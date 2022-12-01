. Три дела, которые помогут 1 декабря 2022 года привлечь внимание капризной Фортуны

Декабрь — это последний месяц 2022 года и начало зимы. 1 декабря нужно сделать несколько важных дел, чтобы он прошел удачно и счастливо, и привлёк внимание Фортуны. Это хорошее время для того, чтобы избавиться от финансовых неудач и плохого самочувствия.

Зажечь свечу

Огонь обладает мощной силой и энергией, помогает настроиться на положительные мысли и волну. Если правильно подобрать оттенок свечи, можно избавиться от грусти и тоски. Огонь помогает привлечь удачу в дом, избавляет от всех плохих мыслей. Медитация улучшить самочувствие и положительно повлияет на холодный зимний месяц.





Украсить ель

Несмотря на то, что до праздников осталось много времени, советуют найти веточки ели, или поставить искусственную и нарядить её. Это избавляет от всех неудач и плохого самочувствия, притягивает удачу в дом, положительно влияет на будущее. Тем людям, которые предпочитают создать в доме настоящее волшебство, советуют украсить дом гирляндами, а возле окна поставить вазу с еловыми веточками. Через месяц можно нарядить живую новогоднюю красавицу.





На ель стоит повесить игрушки разных оттенков, особое внимание стоит уделить красному, желтому и фиолетовому. Они способны положительно повлиять на судьбу и удачу в будущем. Привлекают позитив и счастье в жизни. Новогоднее настроение является источником положительной энергетики и помогает как можно быстрее достичь успехов в жизни.

Смастерить кормушку





Приход зимы говорит о наступлении холодных и снежных вечеров. Чтобы накормить птиц, советуют смастерить кормушку. Она может быть сделанная из любых подручных материалов, пластмассы, картона, бутылок. Люди привлекут в свой дом удачу и счастье.