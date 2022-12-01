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Умерла солистка группы Fleetwood Mac

Умерла солистка группы Fleetwood MacThe Guardian: в возрасте 79 лет умерла солистка рок-группы Fleetwood Mac Кристин Макви

В возрасте 79 лет умерла солистка рок-группы Fleetwood Mac Кристин Макви. Об этом сообщает The Guardian.

Певица скончалась в больнице после скоротечной болезни, говорится в заявлении семьи.

Кристина Перфект стала членом рок-группы в 1970 году. К этому времени она вышла замуж за басиста Fleetwood Mac британца Джона Макви.

Кристин Макви стала автором таких хитов, как Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me и Songbird.

21 июля в возрасте 70 лет ушел из жизни клавишник Fleetwood Mac и один из основателей группы Дэвида Ли Рота Бретт Таггл.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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