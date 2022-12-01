. Ургенч в Узбекистане — чем заняться и что посмотреть?

Ургенч — узбекский город на границе с Туркменистаном. У историков нет точных данных, когда он возник, однако во многих документах он датируется 1 веком н.э. В 10 веке Ургенч был крупным торговым поселением и столицей Хорезма, однако в 13 веке он сильно пострадал из-за войск Чингисхана. Упадок Ургенча случился в 17 веке, тогда город остался практически брошенным, неудивительно что с тех времен сохранилось множество мечетей, минаретов, крепостей, которые привлекают путешественников из разных стран.

Современный Ургенч — крупный промышленный город, который заново отстроили в 20 веке. Здесь развитая транспортная развязка, есть международный аэропорт, железная дорога и автомагистрали. Всего за полчаса отсюда можно добраться до Хивы с помощью междугороднего троллейбуса. Город молодой и пока только развивается, однако даже опытным туристам здесь есть что посмотреть.

Самыми интересными местами для посещения являются:

парковый комплекс «Авеста» на берегу канала Шават (Шах-абад). Здесь есть Музей истории зороастризма, а также грандиозный монумент в виде священной книги — Авесты;

памятник основателю алгебры Мухаммаду ибн Мусе аль-Хорезми;.

дехканский базар с доступными товарами;

оросительный канал Шават. Он настолько большой, что здесь курсируют прогулочные катера.

Куда сходить туристу в Ургенче?

Несмотря на сложную историю, этот город уцелел и сохранился до наших дней. Вы можете заказать туры по Узбекистану с Canaan Travel. С опытными гидами Узбекистан точно сможет вас удивить, поэтому его точно следует посетить хоть раз в жизни. Гулять по городу можно как самостоятельно, так и с экскурсоводом.

Основные достопримечательности города, которые стоит посмотреть:

Памятник Мухаммаду ибн Мусе аль-Хорезми. Это знаменитый ученый Средней Азии, который был основателем алгебры. Комплекс Д. Мангуберды. Он был национальным героем не только Узбекистана, но и Туркменистана. Джалолиддин был последним ханом Хорезма, при его правительстве границы его правления выросли до Грузии и Ирана. Мемориальный комплекс Аль-Хорезми. Это сооружение включает арку, скульптуру воина, музей. С 2021 года мемориал начали реставрировать и расширять. Канал Шават. Это самый крупный ирригационный канал Узбекистана, который был сделан еще в 17 веке. Благодаря ему вода поступает в 37 тыс. гектаров садов и полей хлопка. По каналу курсируют глиссеры и катера, вдоль реки есть набережная, многочисленные кафе, а через сам канал перекинуты мосты, по которым можно прогуляться вечером. Дехканский базар. Этот рынок предлагает покупателям гастрономические изыски, а также изделия ручной работы местных умельцев. Цены здесь вполне доступные. Парк Амира Темура. Это ухоженная парковая зона в самом центре города. Вход в парке украшают белые колонны. На его территории расположены аттракционы, рестораны, выставка военной техники, искусственное озеро. Крепость Топрак-Кала. Это древняя цитадель, которая была построена еще в 2 – 3 вв н.э. Туристы могут осмотреть крепостную стену, сторожевые башни, дворец, храмовый комплекс.

Как видно, город небольшой, но интересный, поэтому понравится ценителям старины. Здесь полно фотозон, так что если вы мечтали открыть для себя Узбекистан с новой стороны и зарядиться позитивом, отправляйтесь в Ургенч с компанией Canaan Travel.

По городу расположено полно мест, где можно сделать незабываемые кадры.