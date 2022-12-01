. В Госдуме объяснили слова губернатора об опасности песен афроамериканских рабов
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В Госдуме объяснили слова губернатора об опасности песен афроамериканских рабов

В Госдуме объяснили слова губернатора об опасности песен афроамериканских рабовДепутат Шолохов счел политкорректными слова Шумкова о песнях афроамериканских рабов

Губернатор Курганской области Вадим Шумков, высказываясь об опасности песен потомков афроамериканских рабов, был политкорректен. Таким образом его слова прокомментировал зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, сообщает «Подъем».

Депутат заявил, что не видит в словах губернатора разжигания ненависти.

«Он использовал слово "афроамериканцы", что не является русским языком. В русском языке негроидной расой назывались люди с черным цветом кожи и никакого расистского унижающего смысла в это не вкладывалось. Поэтому губернатор поступил более чем политкорректно», — объяснил депутат.

Парламентарий считает, что афроамериканская культура занимает большую часть в шоу-бизнесе и копируется во многих вариантах. Он также признал, что в африканской традиции есть множество привлекательных моментов, которые заслуживают подражания. «Но если говорить о массовой культуре и когда речь идет не об африканской культуре, а о некоем ее суррогате, тогда, безусловно, нельзя не согласиться [с Шумковым]», — добавил Шолохов.

Ранее Вадим Шумков заявил, что именно из-за влияния культуры Запада в России растет число самоубийств и чаще диагностируется депрессия. По его мнению, недооценка значимости национальной культуры чревата тем, что сегодняшние российские дети, «внуки народа-победителя», предпочитают расти, «не зная и не помня своего роду-племени, напевая песни, написанные потомками афроамериканских рабов».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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