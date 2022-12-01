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В Госдуме призвали сократить количество западной музыки на радио

В Госдуме призвали сократить количество западной музыки на радиоДепутат Госдумы Драпеко призвала сократить количество западной музыки на радио

Депутат Государственной Думы Елена Драпеко призвала сократить количество зарубежной музыки на радиостанциях в пользу отечественной. Об этом сообщает РИА Новости.

Подобным образом парламентарий отреагировала на слова губернатора Курганской области Вадима Шумкова о том, что из-за влияния культуры Запада в России растет число самоубийств.

«Нужно сократить количество западной музыки на радиостанциях, предположим, и больше наших исполнителей выпускать в эфир», — заявила политический деятель.

При этом Драпеко добавила, что не считает зарубежные композиции депрессивными: «Она [музыка] бывает разной».

Ранее Шумков заявил, что именно из-за влияния культуры Запада в России растет число самоубийств и чаще диагностируется депрессия. По его мнению, недооценка значимости национальной культуры чревата тем, что сегодняшние российские дети, «внуки народа-победителя», предпочитают расти, «не зная и не помня своего роду-племени, напевая песни, написанные потомками афроамериканских рабов».

Зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов счел слова Шумкова политкорректными.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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