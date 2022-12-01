. В Госдуме призвали сократить количество западной музыки на радио

Вадим Карасев

Депутат Госдумы Драпеко призвала сократить количество западной музыки на радио

Депутат Государственной Думы Елена Драпеко призвала сократить количество зарубежной музыки на радиостанциях в пользу отечественной. Об этом сообщает РИА Новости.

Подобным образом парламентарий отреагировала на слова губернатора Курганской области Вадима Шумкова о том, что из-за влияния культуры Запада в России растет число самоубийств.

«Нужно сократить количество западной музыки на радиостанциях, предположим, и больше наших исполнителей выпускать в эфир», — заявила политический деятель.

При этом Драпеко добавила, что не считает зарубежные композиции депрессивными: «Она [музыка] бывает разной».

Ранее Шумков заявил, что именно из-за влияния культуры Запада в России растет число самоубийств и чаще диагностируется депрессия. По его мнению, недооценка значимости национальной культуры чревата тем, что сегодняшние российские дети, «внуки народа-победителя», предпочитают расти, «не зная и не помня своего роду-племени, напевая песни, написанные потомками афроамериканских рабов».

Зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов счел слова Шумкова политкорректными.