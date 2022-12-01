. В Испании сообщили о похожей на взорвавшуюся у посольства Украины посылке
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В Испании сообщили о похожей на взорвавшуюся у посольства Украины посылке

В Испании сообщили о похожей на взорвавшуюся у посольства Украины посылкеABC: Instalaza в Сарагосе получила похожую на взорвавшуюся у посольства Украины посылкуСюжетСпециальная военная операция на Украине

Оружейная компания Instalaza, расположенная в испанском городе Сарагоса, в среду, 30 ноября, получила посылку, похожую на ту, что взорвалась у здания посольства Украины в Испании. Об этом сообщает издание ABC со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, посылка не взорвалась, ведется расследование.

Отмечается, что Instalaza производит гранатометы, которые правительство Испании отправило Киеву в начале специальной военной операции России на Украине.

30 ноября в посольстве Украины в испанском Мадриде произошел взрыв. Известно как минимум об одном пострадавшем — это сотрудник дипмиссии. Национальная судебная коллегия Испании расценила взрыв как предполагаемый «террористический акт».

На этом фоне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинские посольства за рубежом срочно усилить меры безопасности.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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