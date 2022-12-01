. В какие годы и под какими знаками рождаются самые идеальные женщины

Женщины, которые способны обратить на себя внимание любого мужчины и покорить его своим обаянием и душевными качествами, чаще всего рождаются под двумя знаками зодиака — это Раки и Весы. Но их привлекательность зависит еще и от года рождения, который усиливает данные им от природы качества.

Женщины-Раки

Под этим знаком рождаются невероятно чувственные, доброжелательные и обаятельные женщины, видящие смысл своего существования в создании семьи, воспитании детей и создании уютного дома. Женщины-Раки всегда чтут традиции семьи и стараются их сохранять.





Они умны, эмоциональны, заботливы, всегда готовы прийти на помощь, выслушать, посочувствовать и сделать все от них зависящее, чтобы решить проблемы близкого человека. На женщину-Рака можно положиться в любой затруднительной ситуации, она не предаст и не будет искать выгоду для себя.

Из Раков получаются прекрасные, добрые, заботливые жены и матери, умеющие создавать атмосферу тепла и уюта в доме.

Но у Раков есть один существенный недостаток: они мнительны и обидчивы, не могут прощать предательства и измен. Поэтому если мужчина хочет видеть рядом с собой идеальную женщину, он должен это учитывать и не терять ее доверие.

Женщины-Весы

Представительницы этого знака зодиака способны вскружить голову любому мужчине. Они умны, легки в общении, эрудированы, всегда в курсе последних новостей и светских хроник, хорошо разбираются в искусстве, много читают, могут поддержать разговор на любую тему.





Внешне женщины-Весы также производят приятное впечатление: они элегантны, имеют хорошие манеры и безупречный вкус, всегда следят за собой.

Эти женщины отличаются уверенностью в себе. Они считают, что полностью ответственны за свою жизнь и не взваливают свои проблемы на мужчин, стараясь решать их самостоятельно.

Их несомненным плюсом является дипломатия, многогранность мышления и готовность к компромиссам. Они могут войти в положение другого человека и всегда пытаются его понять. Но при этом им невозможно навязать свое мнение, так же как и не получится манипулировать ими.

В какие годы, по восточному календарю, рождаются идеальные Раки и Весы

Все люди разные, и даже родившиеся под одним созвездием имеют только общие черты характера и личностные качества. Многое зависит от года, дня и даже времени рождения, которое в каждом отдельном случае накладывает свой отпечаток.





Считается, что качества, присущие женщинам, рожденным под созвездием Раков и Весов, усиливают такие животные восточного гороскопа, как Кролик, Коза и Собака. Поэтому мужчинам стоит присмотреться к женщинам, рожденным в год этих животных по восточному календарю.