. В Мадриде прогремел взрыв в посольстве Украины

Вадим Карасев

В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв, один человек ранен. Об этом в среду сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

Как заявил собеседник агентства из испанской полиции, сотрудник посольства Украины в Мадриде получил ранения в результате взрыва: он произошел, пока работник обрабатывал письма. Сотрудник получил легкие травмы, но самостоятельно добрался в больницу.

Сигнал в Национальную полицию Испании поступил в 13:00 по местному времени (15:00 по МСК). В действие введен антитеррористический протокол, силовики оцепили территорию посольства. На место происшествия уже прибыли саперы спецназа по обезвреживанию взрывчатых веществ TEDAX.

Посольство Украины в Мадриде пока отказалось от комментариев. Журналистов внутрь не пускают.