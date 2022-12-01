. В Минфине США сообщили о возможности пересмотра потолка цен на нефть из РФ
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В Минфине США сообщили о возможности пересмотра потолка цен на нефть из РФ

В Минфине США сообщили о возможности пересмотра потолка цен на нефть из РФ

Лимит цен на российскую нефть можно пересматривать раз в несколько недель. Об этом замминистра финансов США Адевале Адейемо заявил на мероприятии Reuters Next, передает ТАСС.

В ходе выступления чиновник отметил, что после начала спецоперации Москва зарабатывала в среднем 70 долларов за баррель.

«Мы будем время от времени пересматривать лимит цен, чтобы он отвечал нашим задачам. Мы не собираемся делать это каждую неделю, потому что хотим обеспечить определенную стабильность на рынке и не допустить волатильности. Но мы были бы открыты к тому, чтобы возвращаться к этому вопросу дважды в месяц», — сообщил замминистра.

При этом Адейемо не стал однозначно комментировать позицию Вашингтона по обсуждаемому в Европе потолку цен. Вместе с тем он заявил, что в США приветствуют все приходящие из-за рубежа новости на этот счет.

Между тем, как писала «Парламентская газета», представители Еврокомиссии предложили странам Евросоюза одобрить потолок цен на уровне 60 долларов за баррель. По данным The Wall Street Journal, высокопоставленные чиновники из 27 государств еврозоны уже начали обсуждать такую меру.

При этом, как уточнили в издании, утвердить решение западные политики должны единогласно, после чего они уже в деталях смогут обсуждать ограничение стоимости энергоносителя из России. По словам источников, представители государств могут согласовать и другую стоимость нефти, если их не устроит предложение ЕК.

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По материалам: pnp.ru

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