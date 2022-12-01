. В Next-gen версии The Witcher 3 добавят озвучку еще на одном языке

Вадим Карасев





Студия CD Projekt RED выпустит обновление Thе Witcher 3 уже 14 декабря, оно улучшит игру технически на консолях нового поколения и добавит некоторый новый контент. Стало известно про еще одну деталь, которая касается этого обновления.

Разработчики из CD Projekt Red объявили, что в обновленной версии The Witcher 3 появится полная озвучка на корейском языке. Пример озвучки можно посмотреть в ролике ниже.

https://newxboxone.ru/wp-content/uploads/2022/12/ssstwitter.com_1669895388683.mp4

Она добавится к остальным языкам озвучки, которые уже есть в игре — это русский, английский, французский, немецкий, японский, польский и бразильский португальский.

Отмечается, что на корейский язык локализацию выполнила студия CD Projekt Red при поддержке местных студий дубляжа. Разработчики рассчитывают за счет добавления нового языка привлечь больше внимания к франшизе The Witcher на азиатском рынке.

В обновленной The Witcher 3 можно будет включить/выключить раскритикованные доспехи Нильфгаарда от Netflix