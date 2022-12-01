. В России с начала года жилье подорожало на 20%

Рост цен на жилье в России с начала года составил 20%, следует из данных обзора финансовой стабильности Банка России, опубликованного на сайте регулятора.

В ЦБ отмечают, что масштабирование программ льготного кредитования увеличивает ценовую разницу на первичном и вторичном рынках жилья. Эта тенденция дополнительно усилилась за счет проведения программ «ипотеки от застройщика», уточнили там.

«В ипотеке наблюдалась тенденция опережающего роста цен на жилье (на 20% с начала года), подкрепленного не увеличением доходов заемщиков, а смягчением финансовых условий ипотеки» — сообщили в Центробанке.

Ранее член Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Галина Хованская в интервью «Парламентской газете» предложила увеличить объем некоммерческого жилья. По ее словам, аренда от государства может помочь тем, кто не может позволить себе платить ипотеку.