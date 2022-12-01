. В Великобритании объяснили, почему "план Маршалла" не сработает на Украине

Вадим Карасев

Ветеран армии Великобритании и бывший глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли рассказал Politico, что если западная помощь Киеву заключается только в деньгах, то новый "план Маршалла" не будет работать.

"Западный консенсус относительно "плана Маршалла" для Украины XXI века ошибочен. Восстановление Украины не начинается и не заканчивается одними деньгами. Для того чтобы добиться успеха, прежде всего необходимо начать масштабные скоординированные усилия по разминированию страны".

Действия западных стран стали последствием неправильной оценки реальных масштабов военных действий и мирового влияния конфликта. Уотли подчеркнул: Еврокомиссия действует по принципу "деньги лечат все", полагая, что после финансовой помощи на Украине начнется промышленное возрождение. Евросоюзу же пока удалось выделить лишь малую часть средств из обещанных Киеву.

Накануне пресс-служба главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен удалила из аккаунта в соцсети видео, в котором чиновница констатировала потери Украины в 100 тысяч военных и 20 тысяч гражданских погибшими. Аналогичная информация пропала с сайта ЕК.

Фон дер Ляйен сказала, что с 24 февраля текущего года Украина потеряла свыше 100 тысяч военных и более 20 тысяч гражданских лиц погибшими. ЕК также повысила свою оценку ущерба Украины в ходе спецоперации с 385 млрд до 600 млрд евро. Кроме того, Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных 300 млрд евро российских активов и 19 млрд частных активов для компенсации выплат Украине.