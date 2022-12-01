. Вдова Юрия Шатунова перестала слушать его песни

Жена покойного певца Юрия Шатунова рассказала, кого винит в его смерти. В конце июня скоропостижно скончался Юра Шатунов. У артиста остались супруга Светлана и двое детей — сын Дэннис и дочь Эстелла. Семья исполнителя проживает в Германии. Светлана Шатунова до сих пор не может прийти в себя. Из-за сильных переживаний вдова 48-летнего исполнителя была вынуждена обратиться к специалистам. «У меня есть любимая песня Юры. Это «А помнишь, как босиком бродили мы под дождем вдвоем. Врач запретил слушать песни Юры. Боль утраты очень сильная. Должно пройти время. Надеюсь, оно и правда лечит», — призналась женщина. Напомним, Шатунов умер из-за проблем с сердцем — врачи диагностировали у него обширный инфаркт. Коллеги Юры обвиняют в трагедии бывшего продюсера артиста Андрея Разина — оба в последнее время часто судились из-за песен группы «Ласковый май».«Нет такого продюсера в шоу-бизнесе. Это мошенник, сразу вам говорю, аферист! Если он такой работал, то должен был бок о бок быть с адвокатами все эти три года. Позвоните адвокатам, спросите, кто это… Я проработал с Шатуновым более 35 лет, столько вместе люди порой не живу. Я в шоке от его заявлений! Юра умер от инфаркта из-за того, что сильно переживал за суды. Разин постоянно его троллил, Юра все это близко к сердцу принимал. Несмотря на то, что Юра умер, он даже после смерти не может от него отвязаться», — негодовал директор звезды Аркадий Кудряшов. «Считаю, что в смерти Юры Шатунова виновна Светлана Лунева. Это — псевдосудья, которая незаконно вынесла решение в пользу Юрия, тем самым обнадежила его и ввела его в заблуждение, что он имеет какие-то права. Она умышленно, по своему усмотрению, чужую собственность передала Юрию Шатунову. Думаю, это решение привело Юру к эмоциональному всплеску на фоне большого и трудного гастрольного графика, что во многом повлияло на его уход из жизни. Имейте в виду, что, помимо оспаривания вашего незаконного решения, будет подана жалоба в Высшую квалификационную коллегию судей и поставлен о вопрос о лишении вас статуса федерального судьи», — заявлял продюсер, «Пятому каналу».