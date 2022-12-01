. Ведущая «Давай поженимся!» объяснила рост числа браков в России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ведущая «Давай поженимся!» объяснила рост числа браков в России

Ведущая «Давай поженимся!» объяснила рост числа браков в РоссииТелеведущая Роза Сябитова связала рост числа браков в России со «сложными временами»

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова объяснила, почему россияне стали чаще вступать в брак. Своим мнением она поделилась в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Сябитова связала рост числа браков в стране со «сложными временами». «Когда возникают сложные времена, все сразу вспоминают о семье. В семье ждут, семья поддержит. Конечно, люди, даже те, которые критиковали и семейные традиции, и брак со штампом в паспорте, они почему-то включают мозг и женятся», — высказалась она.

Телеведущая добавила, что то, что россияне стали чаще вступать в браки, — это «чистая психология от природы».

Ранее СМИ со ссылкой на Росстат сообщили, что за десять месяцев 2022 года в России отношения узаконила 741 441 пара. Это на 24 444 больше, чем за тот же период 2021 года. Чаще всего в брак вступали в Северо-Западном федеральном округе, реже всего женились в Северо-Кавказском федеральном округе.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В ОБСЕ объяснили необходимость проведения военной спецоперации на Украине
В ОБСЕ объяснили необходимость проведения военной спецоперации на
Ведущая «Давай поженимся!» объяснила рост числа браков в России
Ведущая «Давай поженимся!» объяснила рост числа браков в России
Байден заявил о помощи Европе в отказе от российского газа
Байден заявил о помощи Европе в отказе от российского газа
Assassin’s Creed Valhalla станет доступна для бесплатной игры на Xbox уже скоро
Assassin’s Creed Valhalla станет доступна для бесплатной игры на Xbox
Сбер выбрал 9 лучших молодежных бизнес-проектов и стартапов в области ИИ
Сбер выбрал 9 лучших молодежных бизнес-проектов и стартапов в области
Отар Кушанашвили назвал самой гнусной тварью Алексея Щербакова
Отар Кушанашвили назвал самой гнусной тварью Алексея Щербакова
Муж Ксении Бородиной накинулся на нее
Муж Ксении Бородиной накинулся на нее
Виктория Абрамченко призвала держать экологические вопросы в поле зрения
Виктория Абрамченко призвала держать экологические вопросы в поле
В Госдуме призвали сократить количество западной музыки на радио
В Госдуме призвали сократить количество западной музыки на радио
Лучшие шутки и мемы из Сети - 01.12.2022 (14 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 01.12.2022 (14 фото)
Прокуратура Нидерландов отказалась подавать апелляцию на решение по делу MH17
Прокуратура Нидерландов отказалась подавать апелляцию на решение по
Стал известен размер The Callisto Protocol на Xbox, стартовали предзагрузки
Стал известен размер The Callisto Protocol на Xbox, стартовали

Топ на сегодня

Часы ангела на декабрь 2022 года
Часы ангела на декабрь 2022 года
ЧП: В Волгограде взорвался ребенок в автомобиле
ЧП: В Волгограде взорвался ребенок в автомобиле
Россиянам посоветовали закрыть банковские счета одного вида
Россиянам посоветовали закрыть банковские счета одного вида
ЦБ разрешил банкам полгода не раскрывать своих владельцев
ЦБ разрешил банкам полгода не раскрывать своих владельцев
Пентагон подтвердил ликвидацию главаря ИГ
Пентагон подтвердил ликвидацию главаря ИГ

Еще по теме

Роза Сябитова рассказала, как удержать мужа
Сваха из «Давай поженимся!» призвала наказывать россиянок ремнем за сожительство
Ведущая шоу «Давай поженимся!» стала бабушкой
Роза Сябитова изобразила Фрекен Бок в ванной своего особняка