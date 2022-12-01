. Виктория Абрамченко призвала держать экологические вопросы в поле зрения
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Виктория Абрамченко призвала держать экологические вопросы в поле зрения

Виктория Абрамченко призвала держать экологические вопросы в поле зрения

Заместитель председателя правительства РФ, куратор национального проекта "Экология" Виктория Абрамченко на первом Всероссийском ESG-форуме "СО.ЗНАНИЕ" заявила, что для России очень важно держать в поле зрения экологические вопросы.

"ESG, безусловно, — это живая повестка, потому что начинается она с экологичности, а экологичность начинается с культуры — культуры с точки зрения взаимодействия социума, человека, общества, государства, бизнеса. Для Российской Федерации держать в поле зрения экологические вопросы очень важно. Большая страна, первое место в мире по площади, второе место в мире по запасам пресной воды. Конечно, для нас экологический путь развития — это ключевой вопрос", — отметила Абрамченко.


Сегодня, 1 декабря, в Нижнем Новгороде стартовал первый Всероссийский ESG-форум "СО.ЗНАНИЕ". В пленарном заседании "Вызовы устойчивого развития регионов" приняли участие заместитель председателя правительства РФ, куратор национального проекта "Экология" Виктория Абрамченко, помощник президента РФ Максим Орешкин, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор Национального ESG-альянса Андрей Шаронов, первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин, генеральный директор компании ППК "РЭО" Денис Буцаев.

Эксперты обсудят ESG-трансформацию бизнеса и роль государства в этом процессе. За три дня пройдет более 20 сессий на темы устойчивого развития в различных отраслях экономики.

Максим Орешкин считает, что Россия должна иметь свой вектор развития, потому что копирование западных стран ни к чему не приведет.

"Нам нужно определить и задать вектор, чтобы люди именно нашей страны жили устойчиво, комфортно и успешно. Не стоит копировать западные страны, потому что они смотрят на устойчивое развитие со своей стороны, а мы должны смотреть со своей. Сознание, созидание — это правильные слова о будущем не только для нас, но и для наших детей и внуков. Мы должны строить такую страну, чтобы ее не стыдно было передавать потомкам. Это и есть повестка устойчивого развития", — отметил Орешкин.

Добавим, что особое внимание в рамках форума уделят ESG-трансформации инфраструктурных площадок, социальной ответственности бизнеса и углеродной нейтральности.

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По материалам: uposters.ru

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