Вадим Карасев

VK представила новую умную колонку «VK Капсула Нео»

VK представляет новую умную колонку «VK Капсула Нео» и открывает на нее предзаказ. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что в комплекте с устройством идет набор стикеров, с помощью которых можно кастомизировать колонку. Розничная цена товара — 3990 рублей. По предзаказу устройство можно приобрести за 2990 рублей.

Мощность звука «VK Капсулы Нео» — 5 ватт. Она звучит глубоко и чисто на любой громкости благодаря всенаправленному звуку и поддержке bass boost. Кроме того, устройство отлично распознает человеческую речь. Аппарат выполнен из матового пластика, габариты — 9 сантиметров в высоту и 7,5 в ширину, вес вместе с адаптером — 430 граммов. Цифровой светодиодный дисплей «VK Капсула Нео» адаптируется под освещение и показывает время, погоду и другие данные.

В колонку интегрирован голосовой помощник «Маруся». Она умеет отправлять и читать сообщения, ленту «ВКонтакте», включать треки из плейлистов пользователя, его друзей и кумиров в соцсети, сказки, подкасты, фильмы из онлайн-кинотеатра Wink, управлять устройствами умного дома более чем 50 производителей, запускать обучающие викторины и тренажеры.

«"VK Капсула Нео" — умная колонка по очень доступной цене. Для каждого она своя. Можно самостоятельно выбирать, какую музыку или какие новости слушать, у голосового помощника есть множество источников. При этом в настройках приложения можно настроить доступ к личному контенту "ВКонтакте", почте или календарю. Владельцы смогут еще и украсить свою умную колонку с помощью стикеров — хорошее решение, например, для детской комнаты», — отметил директор направления умных продуктов VK Анатолий Кульбацкий.

Оформить предзаказ на «VK Капсулу Нео» за 2990 рублей можно на сайте с 1 по 11 декабря. Колонка доступна в двух цветах: сером и голубом. Позднее цветовая гамма расширится.