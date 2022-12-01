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Владимир Пресняков рассказал о проблемах со здоровьем

Владимир Пресняков рассказал о проблемах со здоровьемВладимир Пресняков рассказал, что долго не мог встать с постели после перенесенного ковида

Российский эстрадный певец Владимир Пресняков рассказал о проблемах со здоровьем после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Ребята, вы должны понимать, что новый ковид очень умело маскируется. У него симптомы совсем иные, и ему удалось меня провести. Это с виду был обычный бронхит, который постепенно перерос в воспаление легких», — отметил музыкант.

По словам артиста, несмотря на болезнь, он выступил с сольным концертом, после которого у него начались осложнения.

«Конечно, было не так, как в первый раз, когда у меня было поражено 58 процентов легких, но все же долго не мог встать с постели. Я даже не смог улететь отдыхать с женой Наташей и с детьми, хотя мы очень давно готовили этот отдых. Мне сейчас нельзя быть в тепле», — поведал исполнитель, подчеркнув, что уже почти восстановил здоровье.

В конце октября Владимир Пресняков заявил о передаче гонорара с концерта участникам спецоперации.

Ранее концерт певицы МакSим в Вологде отменили из-за ухудшения здоровья певицы.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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