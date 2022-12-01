. Власти Испании после взрыва в посольстве Украины сообщили о еще нескольких посылках с бомбами

Вадим Карасев

Сотрудники службы безопасности Испании обнаружили в четверг еще одну посылку с бомбой, отправленную по почте на авиабазу Торрехон-де-Ардос возле Мадрида. Об этом пишет El Mundo, ссылаясь на Министерство внутренних дел королевства.



По информации ведомства, служба безопасности авиабазы зафиксировала подозрительный конверт между 3:00 и 4:00 утра по местному времени. После анализа стало ясно, что посылка может содержать взрывоопасный механизм внутри, о чем сразу уведомили Гражданскую гвардию и Национальную полицию.



Посылка, уже третья, стала дополнением к двум, направленным вчера в посольство Украины в Мадриде и в оружейную компанию Instalaza в испанском городе Сарагоса. Позже правоохранители заявили, что днем 1 декабря в Мадриде был обнаружен пакет, предположительно со взрывчаткой, адресованный премьер-министру страны Педро Санчесу.

В общей сложности испанские правоохранители нашли уже четыре посылки: две вчера (в посольстве Украины и оружейной компании Instalaza), две - сегодня (на базе ВВС под Мадридом и в канцелярии премьер-министра).

Накануне в посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв, один человек получил ранения. Как заявил источник из испанской полиции, сотрудник дипмиссии пострадал в момент работы с письмами, в одном из которых могла быть взрывчатка. Он получил легкие травмы и самостоятельно добрался в больницу.