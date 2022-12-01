. Володин: Россия и Абхазия смогут преодолеть все вызовы и санкции
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Володин: Россия и Абхазия смогут преодолеть все вызовы и санкции

Володин: Россия и Абхазия смогут преодолеть все вызовы и санкции

Москва и Сухум совместно смогут преодолеть все вызовы и санкции, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжания в столице ресупблики.

«Все эти вызовы можно преодолеть, если мы вместе. Поэтому мы исходим из того, что Государственная Дума, парламент Абхазии имеют все возможности для того, чтобы мы решали вопросы, призванные преодолеть вызовы, санкции», — приводит слова спикера ТАСС.

Со своей стороны Бжания отметил, что официальный визит Володина в Абхазию придаст новый импульс абхазо-российским взаимоотношениям.

«Мы испытываем чувство радости потому, что у нас в гостях представитель братской России, руководитель самого высокого уровня в Российской Федерации. Уверен, что ваш приезд придаст импульс нашим взаимоотношениям, люди такого ранга как вы, наделенные таким опытом, в обязательном порядке могут помочь, оказать содействие в решении тех вопросов, которые нам до сих пор решить не удалось», — подчеркнул политик.

Как писала «Парламентская газета», в четверг, 1 декабря делегация Госдумы прибыла в Абхазию с официальным визитом. В этот же день состоялась встреча Вячеслава Володина со спикером Народного собрания Абхазии Лашей Ашуба, в ходе которой председатель Госдумы призвал выстраивать межпарламентские отношения России и Абхазии на системной основе.

Спикеры подписали соглашение о сотрудничестве между Госдумой и Народным собранием. До начала встречи с Ашуба Володин возложил цветы к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в парке «Боевой славы» в Сухуме. Также спикер выступил перед депутатами абхазского парламента.

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По материалам: pnp.ru

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