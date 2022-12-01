. Xbox Game Pass декабрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют
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Xbox Game Pass декабрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют

Xbox Game Pass декабрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют


Декабрь — праздничный сезон, когда многие новички присоединяются к экосистеме Xbox. Для Microsoft важно в этом месяце предложить по подписке Game Pass лучшие проекты, при этом для разной аудитории: от детских проектов до крупных игр для взрослых. В этом материале мы собираем информацию в течение месяца об играх, которые добавляют в Game Pass в декабре 2022 года и убирают из подписки.

Материал обновляется в течение месяца по мере поступления информации.

Напомним, в ноябре Microsoft добавила в подписку 19 проектов, среди которых было сразу несколько высокооцененных игр, в том числе номинантов на звание «Игра года».

Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что добавили, удалили

Новые игры в Game Pass в декабре 2022 года



Дата



Игра



Платформа



6 декабря 2022 г.



Hello Neighbor 2



Xbox, PC



8 декабря 2022 г.



Chained Echoes



Xbox, PC



13 декабря 2022 г.



High On Life



Xbox, PC



13 декабря 2022 г.



Infinite Guitars



Xbox, PC



22 декабря 2022 г.



Naraka: Bladepoint



Xbox One

Что удаляют из Game Pass в декабре 2022 года

Информация будет добавлена после анонса списка игр, которые Microsoft удалит из Game Pass в декабре.
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По материалам: newxboxone

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