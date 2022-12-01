. Xbox Game Pass декабрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют





Декабрь — праздничный сезон, когда многие новички присоединяются к экосистеме Xbox. Для Microsoft важно в этом месяце предложить по подписке Game Pass лучшие проекты, при этом для разной аудитории: от детских проектов до крупных игр для взрослых. В этом материале мы собираем информацию в течение месяца об играх, которые добавляют в Game Pass в декабре 2022 года и убирают из подписки.

Материал обновляется в течение месяца по мере поступления информации.

Напомним, в ноябре Microsoft добавила в подписку 19 проектов, среди которых было сразу несколько высокооцененных игр, в том числе номинантов на звание «Игра года».

Новые игры в Game Pass в декабре 2022 года

Что удаляют из Game Pass в декабре 2022 года

Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что добавили, удалили6 декабря 2022 г.Xbox, PC8 декабря 2022 г.Xbox, PC13 декабря 2022 г.Xbox, PC13 декабря 2022 г.Xbox, PC22 декабря 2022 г.Xbox OneИнформация будет добавлена после анонса списка игр, которые Microsoft удалит из Game Pass в декабре.