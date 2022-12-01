Xbox Game Pass декабрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют
Сегодня, 09:40
Декабрь — праздничный сезон, когда многие новички присоединяются к экосистеме Xbox. Для Microsoft важно в этом месяце предложить по подписке Game Pass лучшие проекты, при этом для разной аудитории: от детских проектов до крупных игр для взрослых. В этом материале мы собираем информацию в течение месяца об играх, которые добавляют в Game Pass в декабре 2022 года и убирают из подписки.Материал обновляется в течение месяца по мере поступления информации.
Напомним, в ноябре Microsoft добавила в подписку 19 проектов, среди которых было сразу несколько высокооцененных игр, в том числе номинантов на звание «Игра года».Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что добавили, удалили
Новые игры в Game Pass в декабре 2022 года
Дата
Игра
Платформа
6 декабря 2022 г.
Hello Neighbor 2
Xbox, PC
8 декабря 2022 г.
Chained Echoes
Xbox, PC
13 декабря 2022 г.
High On Life
Xbox, PC
13 декабря 2022 г.
Infinite Guitars
Xbox, PC
22 декабря 2022 г.
Naraka: Bladepoint
Xbox One
Что удаляют из Game Pass в декабре 2022 годаИнформация будет добавлена после анонса списка игр, которые Microsoft удалит из Game Pass в декабре.
По материалам: newxboxone