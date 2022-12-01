. Заказ памятников из светлого гранита на могилу

Вадим Карасев

Красивое, эксклюзивное надгробие – дань памяти близким людям, покинувшим нас на этой земле. Компания SAMPO GRANIT занимается добычей и переработкой качественного карельского гранита. В каталоге производителя можно найти множество вариантов памятников, оградок, целых мемориальных комплексов. На странице https://sampo-granit.ru/svetliyпредставленыпамятники на могилу из светлого гранита, которые пользуются немалой популярностью.

Преимущества гранитных и мраморных памятников на могилу

Устанавливать надгробие рекомендуют не раньше, чем через год после захоронения. Этого времени хватает, чтобы земля хорошо утрамбовалась. Тогда внушительных размеров конструкция не просядет.

Доступны клиентам ипамятники из светлого мрамора. Глянцевая поверхность этого материала красиво подсвечивается под солнечными лучами, благодаря чему еще активнее проступает уникальная текстура поверхности. И мрамор, и гранит имеют особенности обработки. Работать с ними должны профессионалы, которые используют современное, высококачественное оборудование, инструмент.

Обращаясь напрямую к производителю, каждый клиент получает многочисленные преимущества:

базовые, типовые модели памятников в наличии;



возможность индивидуального заказа эксклюзивных моделей;



широкий выбор натурального камня, из которого осуществляется производство памятников.



Традиционные серые памятники на кладбище смотрятся элегантно, они долговечные, надежные, на них не видна грязь. Такое надгробие простоит не один десяток лет. Гранит не портится под воздействием факторов окружающей среды, резких перепадов температур.

Как заказать памятник на могилу

Чтобы оформить заказ, обратитесь к менеджеру компании. Он вышлет вам полный каталог доступных вариантов и индивидуальное коммерческое предложение с ценами. Если вас интересуют эксклюзивные модели, изготовленные по индивидуальному проекту, это тоже необходимо сразу уточнить. Изготовление осуществляется на основе авторских чертежей и эскизов. Сроки выполнения любого такого заказа оговариваются индивидуально, зависят от его сложности.

Цена памятника из светлого гранитазависит от размера, типа используемых материалов. На поверхность можно нанести любое изображение – портрет умершего, имя, годы жизни. Установка осуществляется в соответствии с действующими стандартами, от этого тоже во многом зависит срок эксплуатации.