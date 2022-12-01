. Журналисты выставили оценки Marvel’s Midnight Suns — игра удивила критиков

Вадим Карасев





Релиз игры Marvel’s Midnight Suns должен был состояться еще в начале этого года, но разработчики дату выхода перенесли, и она станет доступна только на этой неделе — 2 декабря. После первых демонстраций проект многие критиковали. Но, как оказалось, до релиза добралась довольно качественная тактическая ролевая игра. По крайней мере, так считают критики, которые сегодня выставили оценки Marvel’s Midnight Suns.

На данный момент игра Marvel’s Midnight Suns имеет на сайте Opencritic оценку в 84 балла из 100 на основе 38 рецензий, при этом 92% журналистов рекомендуют проект. Эта оценка немного ниже XCOM 2 — прошлого проекта Firaxis Games в жанре тактической ролевой игры.





В своих рецензиях журналисты пишут, что Marvel’s Midnight Suns — это игра, которая сумела соединить в себе тактику и экшен, при этом вписавшись в хорошо известную франшизу Marvel. У многих были опасения по поводу карточной системы в игре, но журналисты (в большинстве) пишут, что эта система вносит разнообразие и непредсказуемость в каждый бой, тем самым одно сражение не похоже на другое. Отмечается, что Marvel’s Midnight Suns не является копией XCOM — это абсолютно другая игра, которая способна понравиться не только любителям тактики.

Ниже можно посмотреть обзор Marvel’s Midnight Suns от IGN с геймплеем проекта.

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