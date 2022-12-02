. 14 сравнений работ от художников, которые показали, чего они успели достичь в рисовании за несколько лет
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14 сравнений работ от художников, которые показали, чего они успели достичь в рисовании за несколько лет

14 сравнений работ от художников, которые показали, чего они успели достичь в рисовании за несколько лет

Как часто это бывает, что мы возьмёмся за одно дело, а потом за другое, и в результате всё бросим одним разом! Но это точно не про героев нашего поста. Сегодня мы собрали для вас несколько работ художников, которые однажды не покидали кисточки и карандаши на пол, а продолжили прокачивать свои навыки рисования, несмотря ни на что. И теперь у нас есть чудесная возможность посмотреть на их рисунки разных лет и сравнить, что в них поменялось, а что нет.

2010 vs 2014

Тогда | сейчас

Кажется, этот художник точно не зря провёл 4 года и по максимуму постарался усовершенствовать своё владение простым карандашом. Ведь рисунок Леонардо ДиКаприо сложно отличить от его фото.

2018 vs 2019

Анастасия Макарова

2004 vs 2021

Анна Вылежанина

С 2006 по 2021 у автора работ был огромный перерыв в художественном деле, поэтому свой навык девушка отточила всего лишь за два года.

2012 vs 2017

Наташа Цыганок

2018 vs 2022

Наталья Анисимова

2017 vs 2019

Виктор Латинов

Оба рисунка прекрасны, но всё-таки глаз из 2019 выигрывает своей реалистичностью у того, что слева.

2014 vs 2016

Тогда | сейчас

2005 vs 2017

Дмитрий Сарлин

Взглянув на Эминема справа, хочется задать лишь один вопрос: «Это точно не снимок?»

2016 vs 2018

Екатерина Цветкова

2013 vs 2016

Татьяна Ульянова-Титаренко

2017 vs 2018

Marie Guliagina

2014 vs 2019

Залифа Кадырова

2013 vs 2018

Оля Шестакова

2014 vs 2017

Марина Грицай

А здесь вы так же сможете познакомиться с работами других творческих людей. Но только в этот раз они не рисуют потрясающие портреты и натюрморты, а вяжут бомбезные штуковины!

# Интересное
По материалам: twizz

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