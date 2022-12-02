. 14 сравнений работ от художников, которые показали, чего они успели достичь в рисовании за несколько лет

Как часто это бывает, что мы возьмёмся за одно дело, а потом за другое, и в результате всё бросим одним разом! Но это точно не про героев нашего поста. Сегодня мы собрали для вас несколько работ художников, которые однажды не покидали кисточки и карандаши на пол, а продолжили прокачивать свои навыки рисования, несмотря ни на что. И теперь у нас есть чудесная возможность посмотреть на их рисунки разных лет и сравнить, что в них поменялось, а что нет.

2010 vs 2014

Тогда | сейчас

Кажется, этот художник точно не зря провёл 4 года и по максимуму постарался усовершенствовать своё владение простым карандашом. Ведь рисунок Леонардо ДиКаприо сложно отличить от его фото.

2018 vs 2019

2004 vs 2021

Анастасия МакароваАнна Вылежанина

С 2006 по 2021 у автора работ был огромный перерыв в художественном деле, поэтому свой навык девушка отточила всего лишь за два года.

2012 vs 2017

2018 vs 2022

2017 vs 2019

Наташа ЦыганокНаталья АнисимоваВиктор Латинов

Оба рисунка прекрасны, но всё-таки глаз из 2019 выигрывает своей реалистичностью у того, что слева.

2014 vs 2016

2005 vs 2017

Тогда | сейчасДмитрий Сарлин

Взглянув на Эминема справа, хочется задать лишь один вопрос: «Это точно не снимок?»

2016 vs 2018

2013 vs 2016

2017 vs 2018

2014 vs 2019

2013 vs 2018

2014 vs 2017

Екатерина ЦветковаТатьяна Ульянова-ТитаренкоMarie GuliaginaЗалифа КадыроваОля ШестаковаМарина Грицай

А здесь вы так же сможете познакомиться с работами других творческих людей. Но только в этот раз они не рисуют потрясающие портреты и натюрморты, а вяжут бомбезные штуковины!