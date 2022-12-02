. 15 беспощадно странных книжных обложек, чьи авторы не смогли сдержать свой креатив и явно переборщили

Человеку нравится всё красивое и оригинальное. Возможно, именно поэтому мы всегда обращаем внимание на обложку литературного произведения, прежде, чем приступить к его чтению. Некоторые люди могут часами ходить по книжному магазину и со скрупулёзностью великого оценщика выбирать себе книжку (конечно, до сюжета дело тоже доходит, но не в первую очередь).

Из-за широкого разнообразия книжного рынка некоторые издательства выбирают для произведений весьма необычные дизайны обложек. Ведь как иначе привлечь внимание аудитории? Некоторые из них настолько эксцентричны, что у читателей возникает лишь один вопрос: «Что здесь происходит?»

Дакота Краут, «Побочный квест Рексус»

Джоан Роулинг, «Гарри Поттер и Орден Феникса» (финское издание)

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В своих книгах Роулинг не один раз навязчиво акцентировала внимание читателей на том, что Амбридж похожа на жабу! Авторы этой обложки явно её услышали и решили изобразить профессора в подобном виде. Отдельного внимания также заслуживают носы нарисованных героев. Возможно, художники вдохновлялись при их создании сказкой о Пиноккио.

Олдос Хаксли, «О дивный новый мир»

Сара Иссафрик, «Найти путь к встрече с кошкой»

Агата Кристи, «Ранние дела Пуаро»

Брайан Кейн, «Посвящение в колдовство»

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Иногда писателям приходится самостоятельно разрабатывать себе обложки, особенно это касается тех, кто только начал свой творческий путь.

М. Дж. Эдвардс, «Ковид-Клаус едет в город»

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Начинающая писательница М. Дж. Эдвардс написала целую серию книг о том, как доктор Алекса Эшингтонфорд влюбилась в вирус, когда разрабатывала вакцину от него. А потом внезапно Covid-19 превратился в человека, и понеслась. Несмотря на низкие оценки своих работ, писательница не сдаётся и продолжает творить.

Франц Кафка, «Замок»

Фрэнк Херберт, «Дюна»

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Вы только вглядитесь в лицо этого пустынного червя.

Лиза Татл, «Кожа души»

Уоррен Смит, «Тайное происхождение Бигфута»

Стефани Майер, «Сумерки»

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От картинки немного рябит в глазах, а у героини, изображённой на обложке, явно какие-то проблемы с пропорциями тела.

Харланд Сандерс, «Нежные крылья желаний»

Оскар Уайльд, «Портрет Дориана Грея»

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От прекрасного лика Дориана Грея не осталось и следа. Глядя на эту обложку, можно подумать, что перед нами не классический роман, а хоррор или мистическое произведение.

Кэролайн Черри, «Приключение Чанур»

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Здесь вы можете прочитать о любопытном исследовании, в ходе которого выяснили, как выглядит типичная модель с обложки журнала Vogue в разных странах.