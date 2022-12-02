. 16 смешных комиксов от мамы двух мальчишек, которая шутит о декретных буднях сквозь слёзы счастья и отчаяния
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16 смешных комиксов от мамы двух мальчишек, которая шутит о декретных буднях сквозь слёзы счастья и отчаяния

16 смешных комиксов от мамы двух мальчишек, которая шутит о декретных буднях сквозь слёзы счастья и отчаяния

Семейная жизнь — та ещё вечеринка, на которой вы точно не найдёте минутки, чтобы присесть и передохнуть. Готовка, стирка, уборка и, конечно же, дети — главные звёздочки этого веселья. Они способны не только вас развлечь, но и не на шутку вымотать. Но если относиться ко всему с более позитивным настроем, то и выгорание отойдёт в сторонку.

Художница из Ростова-на-Дону по имени Ася — мама двух мальчишек, и её дом всегда полон всяких сюрпризов. Тут машинка валяется, там вопли и крики слышатся, а здесь и домашние хлопоты уже заждались. Но Ася не унывает и находит свободные минутки, чтобы передать все прелести декретной жизни в виде юмористических комиксов. Вот несколько её весёлых зарисовок.

Моя мама — парикмахер

mama_pacanov

Ася — архитектор-дизайнер, поэтому рисование не было для неё чем-то новым в жизни. Но декрет подтолкнул девушку открыть дверцу в неизведанный мир комиксов, который очень часто становится для мамочек зоной отдыха. Вот и Ася оказалась не исключением.

Тщательная проверка на отсутствие мелких предметов в комнате

mama_pacanov

Послеродовые приветики

mama_pacanov

Новые спортивные дисциплины

mama_pacanov

Хороший вопрос

mama_pacanov

Персонажи комиксов художницы — это больше собирательные образы, которые отражают проблемы любой семьи, где есть два ребёнка.

Всё зависит от получателя фотокарточки

mama_pacanov

Эволюция отношений со сном

mama_pacanov

Телефоны не дремлют, они всё слышат

mama_pacanov

Ватсап не даст забыть вам о прошлом

mama_pacanov

Один вопрос к этому мессенджеру от всех жителей планеты Земля: «Зачем?»

Быть мамой мальчиков — это значит находить машинки по всему дому

mama_pacanov

1 сентября — успешный день для всех флористов и день растрат для всех родителей школьников

mama_pacanov

Кругом одни протесты

mama_pacanov

От ловкого ниндзя и след простыл

mama_pacanov

Кофейку побольше, пожалуйста

mama_pacanov

Наше будущее

mama_pacanov

Не удивлюсь, если так и будет. А на голове у них будет прямое подключение к интернету.

«С любовью» © домашние хлопоты

mama_pacanov

Случайный кадр ещё мало кого радовал

mama_pacanov

А здесь вы найдёте комиксы о жизни ещё одной мамочки, для которой семейные проблемы — вовсе не проблемы.

# Интересное
По материалам: twizz

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