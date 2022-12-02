. 16 смешных комиксов от мамы двух мальчишек, которая шутит о декретных буднях сквозь слёзы счастья и отчаяния

Семейная жизнь — та ещё вечеринка, на которой вы точно не найдёте минутки, чтобы присесть и передохнуть. Готовка, стирка, уборка и, конечно же, дети — главные звёздочки этого веселья. Они способны не только вас развлечь, но и не на шутку вымотать. Но если относиться ко всему с более позитивным настроем, то и выгорание отойдёт в сторонку.

Художница из Ростова-на-Дону по имени Ася — мама двух мальчишек, и её дом всегда полон всяких сюрпризов. Тут машинка валяется, там вопли и крики слышатся, а здесь и домашние хлопоты уже заждались. Но Ася не унывает и находит свободные минутки, чтобы передать все прелести декретной жизни в виде юмористических комиксов. Вот несколько её весёлых зарисовок.

Моя мама — парикмахер

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Ася — архитектор-дизайнер, поэтому рисование не было для неё чем-то новым в жизни. Но декрет подтолкнул девушку открыть дверцу в неизведанный мир комиксов, который очень часто становится для мамочек зоной отдыха. Вот и Ася оказалась не исключением.

Тщательная проверка на отсутствие мелких предметов в комнате

Послеродовые приветики

Новые спортивные дисциплины

Хороший вопрос

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Персонажи комиксов художницы — это больше собирательные образы, которые отражают проблемы любой семьи, где есть два ребёнка.

Всё зависит от получателя фотокарточки

Эволюция отношений со сном

Телефоны не дремлют, они всё слышат

Ватсап не даст забыть вам о прошлом

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Один вопрос к этому мессенджеру от всех жителей планеты Земля: «Зачем?»

Быть мамой мальчиков — это значит находить машинки по всему дому

1 сентября — успешный день для всех флористов и день растрат для всех родителей школьников

Кругом одни протесты

От ловкого ниндзя и след простыл

Кофейку побольше, пожалуйста

Наше будущее

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Не удивлюсь, если так и будет. А на голове у них будет прямое подключение к интернету.

«С любовью» © домашние хлопоты

Случайный кадр ещё мало кого радовал

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А здесь вы найдёте комиксы о жизни ещё одной мамочки, для которой семейные проблемы — вовсе не проблемы.