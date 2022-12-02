18 отремонтированных дорог в стиле тяп-ляп, глядя на которые так и хочется сказать: «Вот это технологии!»
Проблемы с дорогами встречаются во всех странах мира без исключения. Со временем любое, даже самое современное покрытие изнашивается и превращается в каком-то смысле в решето. Тогда к его спасению приступают дорожные службы. Однако не всегда они подходят к этому непростому делу ответственно. Порой, посмотрев на результат починки автомагистрали или тротуаров, невольно задаешься вопросом: «Что значит этот перформанс, и на каком тракторе его можно преодолеть?». Предлагаем вам взглянуть на любопытные фотографии, на которых запечатлены ремонты дорог, сделанные в различных городах.
Построили дорогу, босс!
Это как, когда вы случайно нажали не на то место в компьютерной игре «SimCity».
Пятьдесят оттенков серого в Хорватии
Положили асфальт. Ну чем не велодорожка?
Асфальт им походу укладывал Молния Маккуин.
Такое ощущение, что рабочие просто вылили асфальт на землю. А дальше он сам растёкся.
Что здесь произошло?
Дорожные работы в Канаде проходят на высоте
Идеально нанесли разметку
Дорогая, не болей
Это пробник. Если не даст аллергию, покроют полностью.
Самая ремонтируемая улица в Будапеште
Кто-то очень хорошо играет в тетрис.
Когда очень торопились ускорить нанесение разметки
Дизайн на миллион, Бразилия
Красота невероятная
Суперовая велосипедная дорожка, Венгрия
Это идеальная дорожка для скейтбординга.
Кусочек Праги
А оставшийся кусок как заделывать потом?
Покрасили края тротуара! Умнички!
Комбинированный ремонт
Перфекционисты негодуют от этого зрелища!
Волновой тротуар
Такое ощущение, что принесли рулон асфальта и раскатали его. Сделают фотки, что положили — скатают обратно и увезут в другое место.
Миленькая парковка
Здесь вы можете посмотреть таблички со смешными названиями населённых пунктов, которые словно были придуманы детьми или шутниками.