. 18 отремонтированных дорог в стиле тяп-ляп, глядя на которые так и хочется сказать: «Вот это технологии!»
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18 отремонтированных дорог в стиле тяп-ляп, глядя на которые так и хочется сказать: «Вот это технологии!»

18 отремонтированных дорог в стиле тяп-ляп, глядя на которые так и хочется сказать: «Вот это технологии!»

Проблемы с дорогами встречаются во всех странах мира без исключения. Со временем любое, даже самое современное покрытие изнашивается и превращается в каком-то смысле в решето. Тогда к его спасению приступают дорожные службы. Однако не всегда они подходят к этому непростому делу ответственно. Порой, посмотрев на результат починки автомагистрали или тротуаров, невольно задаешься вопросом: «Что значит этот перформанс, и на каком тракторе его можно преодолеть?». Предлагаем вам взглянуть на любопытные фотографии, на которых запечатлены ремонты дорог, сделанные в различных городах.

Построили дорогу, босс!

Darthrodgers77

Это как, когда вы случайно нажали не на то место в компьютерной игре «SimCity».

Пятьдесят оттенков серого в Хорватии

Stokrotka5

Положили асфальт. Ну чем не велодорожка?

klop09klop

Асфальт им походу укладывал Молния Маккуин.


Такое ощущение, что рабочие просто вылили асфальт на землю. А дальше он сам растёкся.

Что здесь произошло?

jus_joshing

Дорожные работы в Канаде проходят на высоте

jonf00

Идеально нанесли разметку

StcStasi

Дорогая, не болей

kondratnews

Это пробник. Если не даст аллергию, покроют полностью.

Самая ремонтируемая улица в Будапеште

vernazza

Кто-то очень хорошо играет в тетрис.


Когда очень торопились ускорить нанесение разметки

Sunflowerburps

Дизайн на миллион, Бразилия

upvoteforabettername

Красота невероятная

SAULE72341040

Суперовая велосипедная дорожка, Венгрия

tetrahydrocannabiol

Это идеальная дорожка для скейтбординга.


Кусочек Праги

IvanVervekin

А оставшийся кусок как заделывать потом?

vincent_gonthier

Покрасили края тротуара! Умнички!

hivemind_disruptor

Комбинированный ремонт

SombreSilver

Перфекционисты негодуют от этого зрелища!

Волновой тротуар

NatashaVi

Такое ощущение, что принесли рулон асфальта и раскатали его. Сделают фотки, что положили — скатают обратно и увезут в другое место.

Миленькая парковка

WackDaniel

Здесь вы можете посмотреть таблички со смешными названиями населённых пунктов, которые словно были придуманы детьми или шутниками.

# Интересное
По материалам: twizz

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