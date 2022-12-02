. 18 отремонтированных дорог в стиле тяп-ляп, глядя на которые так и хочется сказать: «Вот это технологии!»

Проблемы с дорогами встречаются во всех странах мира без исключения. Со временем любое, даже самое современное покрытие изнашивается и превращается в каком-то смысле в решето. Тогда к его спасению приступают дорожные службы. Однако не всегда они подходят к этому непростому делу ответственно. Порой, посмотрев на результат починки автомагистрали или тротуаров, невольно задаешься вопросом: «Что значит этот перформанс, и на каком тракторе его можно преодолеть?». Предлагаем вам взглянуть на любопытные фотографии, на которых запечатлены ремонты дорог, сделанные в различных городах.

Построили дорогу, босс!

Darthrodgers77

Это как, когда вы случайно нажали не на то место в компьютерной игре «SimCity».

Пятьдесят оттенков серого в Хорватии

Положили асфальт. Ну чем не велодорожка?

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Асфальт им походу укладывал Молния Маккуин.

Такое ощущение, что рабочие просто вылили асфальт на землю. А дальше он сам растёкся.

Что здесь произошло?

Дорожные работы в Канаде проходят на высоте

Идеально нанесли разметку

Дорогая, не болей

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Это пробник. Если не даст аллергию, покроют полностью.

Самая ремонтируемая улица в Будапеште

vernazza

Кто-то очень хорошо играет в тетрис.

Когда очень торопились ускорить нанесение разметки

Дизайн на миллион, Бразилия

Красота невероятная

Суперовая велосипедная дорожка, Венгрия

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Это идеальная дорожка для скейтбординга.

Кусочек Праги

А оставшийся кусок как заделывать потом?

Покрасили края тротуара! Умнички!

Комбинированный ремонт

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Перфекционисты негодуют от этого зрелища!

Волновой тротуар

NatashaVi

Такое ощущение, что принесли рулон асфальта и раскатали его. Сделают фотки, что положили — скатают обратно и увезут в другое место.

Миленькая парковка

WackDaniel

Здесь вы можете посмотреть таблички со смешными названиями населённых пунктов, которые словно были придуманы детьми или шутниками.