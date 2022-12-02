. 20-летняя внучка Ельцина рассталась с Федором Смоловым

Футболист Федор Смолов несколько лет встречался с Марией Юмашевой, внучкой Бориса Ельцина. Федор Смолов начал отношения с наследницей экс-президента страны, когда Марии Юмашевой было всего 17 лет. Ему самому было 29. Тогда об этом впервые заговорили интернет-пользователи, увидев, что красотка активно комментирует снимки футболиста, а он в ответ мило ей отвечает.Чуть позже девушку стали замечать в компании спортсмена на светских мероприятиях и в путешествиях. В начале 2020 года пара наконец-то официально подтвердила отношения совместным фото в соцсетях.Несмотря на то, что возлюбленные были почти всегда вместе, о своей личной жизни они предпочитали не распространяться. В Сети ходило много слухов. Самый популярный — пара планирует сыграть свадьбу на острове Сент-Барт, когда невесте исполнится 18 лет.. Однако ни представители спортсмена, ни семья Юмашевой эти разговоры не подтверждали.Еще недавно Федор намекал, что у них все хорошо. Причем настолько, что Мария разрешает ему ходить в стриптиз-клубы, а пару раз даже сама ходила с ним. Но то ли стриптиз, то ли какие другие обстоятельства заставили Марию передумать. Юмашева разорвала отношения со Смоловым. До сих пор неизвестно, что послужило главной причиной, ведь и Федор, и звездная наследница упорно хранят молчание.Однако сам факт расставания на лицо: внучка Ельцина удалила все совместные фото с бывшим и, похоже, нашла нового парня.Телеграм-канал «За кадром РПЛ» опубликовал пост-подтверждение: «Маша Юмашева улетела в Лондон и уже проводит время с другим мужчиной. Фото девушки с новым ухажером были замечены в социальных сетях».