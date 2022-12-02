. 35 лет фильму "Грязные танцы": архивные кадры (15 фото)

Вадим Карасев

Сегодня есть повод пересмотреть любимый фильм. Интересно, что исполнители главных ролей Грей и Суэйзи играли любовь, а за кадром ненавидели друг друга. Их даже не хотели сниматься вместе. «Грей умоляла нас пригласить кого-нибудь, кроме Патрика», — вспоминал режиссер после. рассказывал режиссер. Тогда в дело вступил Патрик, который отправился на разговор с коллегой. «Он вошел один и просидел с Дженнифер около получаса. Они вышли с красными глазами, и пара превратилась в Джонни и Бэби», — вспоминают участники съемок.