. Агата Муцениеце рассказала о своем первом большом заработке

Актриса и ведущая Агата Муцениеце рассказала, как переезжала в Москву. Ведущая шоу «Голос. Дети» родилась и выросла в Риге. После учебы на факультете китайской философии Агата переехала в российскую столицу, чтобы поступить в театральное училище. Актриса призналась, что смогла привыкнуть к незнакомому городу только через год. «Первый год Москва вообще мне не нравилась. Она меня не приняла. Я тогда заболела всеми болезнями — у меня выпадали волосы, я кашляла, температурила. Это была настоящая психосоматика. Ну и плюс этот ненормированный график мне давался тяжело: мы с 9 утра до ночи были в институте, включая субботу. В Латвии суббота в вузах выходной, и я даже первые субботы демонстративно прогуливала, пока мне не сделали замечание», — отметила Агата. Со временем Муцениеце смогла обзавестись новыми знакомствами и начала самостоятельно зарабатывать. Агата рассказала о первом крупном проекте, в котором ей довелось сняться. Ее пригласили стать лицом рекламной кампании и заплатили внушительный гонорар.«Я как-то втянулась, появились друзья, начался роман. Жизнь закрутилась, и я влюбилась в Москву уже на следующий год, когда начала работать. Я активно снималась в рекламе, за год было порядка 15 проектов. Самый большой гонорар был за новогоднюю рекламу Сбербанка — мне заплатили 250 000 за два дня работы. Сумасшедшие деньги для меня тогда!», — разоткровенничалась Муцениеце. Звезда рассказала, как распорядилась полученной зарплатой. По словам Агаты, всего через год она получила роль в сериале «Закрытая школа», которая принесла ей известность и привела к браку с Павлом Прилучным. «Я сразу же оплатила обучение и общежитие на полгода. На втором курсе начались съемки «Закрытой школы», меня стали узнавать», — цитирует издание «Ведомости» актрису.