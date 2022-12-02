. Акция в память о погибших детях Донбасса прошла в Тель-Авиве

Вадим Карасев

Акция "Аллея памяти", посвященная детям Донбасса, которые погибли из-за обстрелов Украины, прошла в Тель-Авиве. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие организовано общественным объединением "Израильский антинацистский фронт".

Участники митинга несли флаги России, ДНР и ЛНР, Израиля, свечи и мягкие игрушки. Организаторы подготовили стенды и плакаты с фотографиями погибших в Донбассе детей и информацией о конфликте.

Люди декламировали стихи о войне, рассказывали о том, что пришлось пережить уроженцам Донбасса от украинских националистов.

"Митинг посвящен памяти детей и взрослых, которые в течение последних девяти лет уничтожались, уничтожаются и продолжают уничтожаться каждый день нацистским режимом Украины", — сказал один из руководителей "Израильского антинацистского фронта" Борис Дрейцер.

Он подчеркнул, что главная задача организации – рассказать общественности Израиля о событиях в Донбассе.

Мероприятие несколько раз прерывалось из-за провокаций прохожих, но полиция удаляла нарушителей.

Организаторы зачитали обращение к властям Израиля с призывом не поставлять Украине оружие.